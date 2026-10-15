Dân vận khéo ở PETROVIETNAM: Gắn kết người lao động, tạo động lực phát triển

Tạo đồng thuận từ lắng nghe và chăm lo người lao động

Với hơn 60.000 người lao động, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trải rộng từ đất liền đến ngoài khơi, trong nước và nước ngoài, PETROVIETNAM có những đặc thù đòi hỏi công tác dân vận phải linh hoạt, bám sát cơ sở và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mỗi chủ trương đổi mới quản trị, sắp xếp tổ chức hay triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đều cần được truyền đạt thấu đáo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Bám sát yêu cầu đó, trong những năm qua, Đảng ủy Tập đoàn đã gắn công tác dân vận với thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đồng thời chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Lãnh đạo PETROVIETNAM tặng quà người lao động trên công trường Dự án Lô B, Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC (Phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh).

Năm 2026, 100% đơn vị thành viên Tập đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động gắn với đối thoại trực tiếp. Thông qua hội nghị, hoạt động công đoàn và các kênh trao đổi tại cơ sở, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến đối với những nội dung liên quan đến việc làm, chế độ, chính sách và hoạt động của doanh nghiệp. Việc rà soát, sửa đổi thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động cùng các quy chế liên quan được quan tâm thực hiện.

100% các ý kiến, kiến nghị của người lao động được giải quyết, không phát sinh khiếu kiện vượt cấp, đình công, lãn công. Kết quả này cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và tổ chức Công đoàn trong duy trì đối thoại, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.

Cùng với lắng nghe, công tác chăm lo được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi với đời sống người lao động. Các chương trình “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói”, “Bữa cơm Công đoàn”, Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được gắn với đối thoại, thương lượng, giám sát và phản hồi kiến nghị. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn hỗ trợ, tặng quà đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 15 “Mái ấm Công đoàn”.

Có thể khẳng định, sự chăm lo thiết thực góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, tạo nền tảng để vận động người lao động đồng hành cùng những nhiệm vụ mới, yêu cầu mới của Tập đoàn.

Đưa “Dân vận khéo” vào việc mới, việc khó

Một điểm nổi bật trong cách làm của Đảng bộ PETROVIETNAM là gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những vấn đề cụ thể cần giải quyết trong thực tiễn. Hiệu quả vận động được thể hiện qua những chuyển biến tại cơ sở, giá trị mang lại cho người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ngay từ tháng 10/2024, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành hướng dẫn về tiêu chí đánh giá điển hình “Dân vận khéo”, tạo cơ sở để các cấp ủy, đoàn thể lựa chọn nội dung phù hợp. Từ năm 2025 đến nay, Tập đoàn đã ghi nhận 13 mô hình, cách làm tiêu biểu, tập trung vào thực hiện dân chủ ở cơ sở, chăm lo người lao động, đổi mới sáng tạo, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn công trình và bảo vệ môi trường.

Từ năm 2025 đến nay, PETROVIETNAM ghi nhận 13 mô hình, cách làm tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo”.

Để tập trung nguồn lực, PETROVIETNAM phát huy phương thức “3 liên kết” giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, cấp ủy lãnh đạo, định hướng, kiểm tra; lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ, bố trí nhân lực, kinh phí và điều kiện thực hiện; các đoàn thể vận động, tập hợp lực lượng, tham gia giám sát kết quả.

Sự phối hợp này được triển khai trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm, phát huy thế mạnh của từng tổ chức. Công đoàn tập trung đối thoại, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động; Đoàn Thanh niên xung kích trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đảm nhận việc mới, việc khó; Hội Cựu chiến binh phát huy kinh nghiệm, uy tín, giáo dục truyền thống, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn và hướng về biển đảo.

Trong lao động sáng tạo, kết quả vận động đã tạo ra giá trị trực tiếp cho sản xuất kinh doanh. Năm 2025, chương trình “Đổi mới sáng tạo PETROVIETNAM” ghi nhận 3.070 sản phẩm sáng tạo, đạt hơn 205% kế hoạch, giá trị làm lợi ước gần 17.500 tỷ đồng; 88 đoàn viên, người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng Lao động sáng tạo. 6 tháng đầu năm 2026, chương trình tiếp tục ghi nhận 1.329 sản phẩm sáng tạo, đạt hơn 120% kế hoạch cả năm, giá trị làm lợi ước gần 10.000 tỷ đồng.

Những kết quả đó cho thấy, khi người lao động được khuyến khích đề xuất, có điều kiện thực hiện và được ghi nhận xứng đáng, trí tuệ tập thể sẽ trở thành nguồn lực nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Công tác dân vận vì thế gắn chặt với yêu cầu vận hành an toàn, tiết kiệm chi phí, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn công trình, mô hình phối hợp của Hội Cựu chiến binh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với địa phương và lực lượng vũ trang là một ví dụ cụ thể. Các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành hành lang an toàn, tạo đồng thuận trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp phòng cháy, chữa cháy và huấn luyện tự vệ góp phần xây dựng môi trường sản xuất ổn định. Qua đó, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với địa phương, nhân dân được củng cố bằng trách nhiệm và sự phối hợp thường xuyên.

Lan tỏa nghĩa tình, tiếp nối truyền thống 65 năm

Trong dòng chảy 65 năm xây dựng và phát triển, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm với đất nước và nhân dân đã trở thành nét đẹp của các thế hệ người lao động PETROVIETNAM. Công tác dân vận tiếp tục bồi đắp truyền thống ấy bằng những chương trình cụ thể, kết nối nguồn lực doanh nghiệp với nhu cầu của cộng đồng.

Công tác an sinh xã hội của Tập đoàn tập trung vào giáo dục, y tế, chăm lo người có công, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi công trình, chương trình hỗ trợ vừa góp phần cải thiện điều kiện sống, vừa tăng cường sự gắn bó giữa PETROVIETNAM với các địa phương.

Ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM; ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM và các đại biểu nghe học sinh Trường THPT Châu Thành, TP Hồ Chí Minh giới thiệu về hoạt động tại phòng STEM.

Tiêu biểu là chương trình STEM INNOVATION PETROVIETNAM. Đến nay, chương trình đã triển khai 109 phòng thực hành giáo dục STEM tại 34 tỉnh, thành phố.

Giá trị của chương trình tiếp tục được phát huy thông qua tập huấn giáo viên, kết nối chuyên gia, hỗ trợ vận hành và hình thành cộng đồng giáo dục STEM. Sự phối hợp giữa nhà trường, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ, phát triển tư duy sáng tạo. Đây là cách PETROVIETNAM đưa tri thức, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến với thế hệ trẻ, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai.

Bên cạnh đó, các chương trình “PETROVIETNAM: Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình”, “Mâm cơm tri ân - Nụ cười của mẹ”, hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ nhà ở, hướng về biên giới, biển đảo tiếp tục lan tỏa sâu sắc giá trị “Nghĩa tình PETROVIETNAM”. Qua những hoạt động ấy, đoàn viên, hội viên và người lao động được trực tiếp tham gia, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, bồi đắp ý thức tri ân và tinh thần cống hiến.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM, các hoạt động “Giữ lửa di sản - Kiến tạo năng lượng quốc gia”, “Hành trình Người đi tìm lửa”, “Tôi yêu PETROVIETNAM”, “Hành trình năng lượng” với chủ đề “Tri ân quá khứ, tiếp lửa niềm tin” góp phần kết nối các thế hệ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người lao động PETROVIETNAM đối với chặng đường phát triển mới.

Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng là dịp để PETROVIETNAM tiếp tục khẳng định sức mạnh của sự đồng thuận, của niềm tin được vun đắp từ những việc làm thiết thực. Hướng tới dấu mốc 65 năm, sức mạnh ấy cần tiếp tục được chuyển hóa thành tinh thần thi đua, sáng kiến và trách nhiệm trong từng phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ sự phát triển của đất nước.