“Dân vận khéo” ở Hòa Hưng góp sức xây dựng quê hương

Người dân trên địa bàn xã Hòa Hưng nhận bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết từ nguồn vận động xã hội hóa của chính quyền địa phương.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hưng luôn kiên định nguyên tắc hoạt động hướng về cơ sở, gắn công tác dân vận với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Công tác vận động quần chúng không dừng ở chỗ nói cho dân nghe mà quan trọng là nghe dân nói. Việc sát sao nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tháo gỡ, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở chính là chìa khóa mở ra sự đồng thuận.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hưng Trần Thị Khéo, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về “lấy dân làm gốc”, Mặt trận xã biến tư tưởng ấy thành hành động cụ thể, chọn việc giải quyết những vấn đề thiết thực, bức xúc và chính đáng nhất của người dân làm trọng tâm xuyên suốt cho mọi chương trình hành động.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác dân vận gắn với chăm lo đời sống nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn cộng đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tích cực đồng hành cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và chăm lo cho các đối tượng yếu thế, nhất là công tác xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân tạo nên những con số vô cùng ấn tượng.

Từ ngày 1/7/2025 đến tháng 10/2026, xã triển khai xây dựng 11 tuyến đường với tổng chiều dài 16,02km, kinh phí khoảng 30,9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 2 tỷ đồng. Xã vận động xã hội hóa xây dựng mới 25 cây cầu với tổng kinh phí 13,9 tỷ đồng, trong đó 11,9 tỷ đồng từ vốn tổ chức, nhà hảo tâm tài trợ, hơn 1,1 tỷ đồng tiền mặt và ngày công do nhân dân đóng góp. Những con đường bê tông cùng những cây cầu mới không chỉ giúp việc đi lại, giao thương của người dân thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho toàn vùng.

Xác định chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hưng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tập trung giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân. Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động xây mới và sửa chữa 75 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, trong đó quỹ vì người nghèo đối ứng 480 triệu đồng. Các dịp lễ, Tết, xã vận động nhà hảo tâm tặng 4.827 suất quà với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, xã hoàn thành việc chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kéo tỷ lệ nghèo đa chiều của xã giảm còn 1,56%. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục là bệ phóng khi địa phương duy trì và phát huy hiệu quả 105 mô hình, điển hình, trong đó có 13 mô hình đăng ký cấp tỉnh trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Lan, ngụ xã Hòa Hưng nói: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, căn nhà dột nát luôn là nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Được Mặt trận xã và các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết, nay vợ chồng tôi có nơi ở kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất. Nhìn cây cầu mới bắc qua sông, con đường bê tông sạch, đẹp trước ngõ, người dân ai cũng phấn khởi, biết ơn sự quan tâm của chính quyền và tinh thần đoàn kết của xóm ấp”.

Những kết quả toàn diện trên khẳng định phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Hòa Hưng thực sự đã trở thành cầu nối vững chắc gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao. Đây là nền tảng để xã tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong giai đoạn tiếp theo.