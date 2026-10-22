Dân vận khéo ở địa bàn trọng điểm

Phường Hoành Sơn nằm trong Khu kinh tế Vũng Áng, có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp, năng lượng, thương mại, dịch vụ, song cũng đặt ra không ít vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và an sinh xã hội. Đặc điểm này đòi hỏi công tác dân vận phải linh hoạt, sát từng địa bàn, lấy việc lắng nghe và giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân làm trọng tâm.

Đảng ủy phường Hoành Sơn tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào dân vận khéo.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy phường Hoành Sơn đã thành lập 8 đoàn công tác phụ trách các tổ dân phố, thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường đã tổ chức 57 cuộc tiếp công dân với 112 lượt người tham gia và 5 cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, các kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung xem xét, giải quyết.

Ông Nguyễn Hồng Cương – Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết: “Công tác dân vận muốn đạt hiệu quả phải bắt đầu từ việc lắng nghe người dân, nắm đúng vấn đề và xác định rõ trách nhiệm giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền cần được xử lý kịp thời; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị cấp trên, đồng thời thông tin rõ để người dân hiểu, chia sẻ”.

Lãnh đạo UBND phường Hoành Sơn kiểm tra thực địa bến thuyền phục vụ neo đậu cho bà con ngư dân bị ảnh hưởng bởi dự án Cảng Quốc tế Sơn Dương.

Thực tế tại Hoành Sơn cho thấy, ở địa bàn có nhiều dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng đã và đang triển khai, đối thoại không chỉ là dịp tuyên truyền, vận động mà còn giúp chính quyền nhận diện những bất cập, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp. Khi quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm, thông tin được công khai, minh bạch, người dân sẽ thêm đồng thuận, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển.

Cùng với đối thoại, phường duy trì mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” tại khu vực Đông Yên (cũ), hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. “Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” cũng được triển khai nhằm mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.

Mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ” tại khu vực Đông Yên (cũ), hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.﻿

Từ yêu cầu thực tiễn, năm 2026, phường Hoành Sơn triển khai 27 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 5 mô hình tại vùng giáo; đồng thời ra mắt mô hình “Xứ đạo văn minh”, vận động đồng bào công giáo tham gia xây dựng khu dân cư văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tinh thần đoàn kết lương - giáo.

Để các mô hình phát huy hiệu quả, địa phương chú trọng vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể. Thông qua những người có ảnh hưởng trong cộng đồng, chủ trương, chính sách được truyền tải gần gũi, phù hợp hơn với đặc điểm từng khu dân cư; các phong trào thi đua cũng gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống.

Chính quyền tham gia hỗ trợ người dân di dời ngư cụ lên bến thuyền tạm để phục vụ dự án Cảng Quốc tế Sơn Dương.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoành Sơn cho biết: “Muốn vận động bà con tham gia các phong trào ở khu dân cư, trước hết phải tạo được sự tin tưởng và phát huy vai trò của những người có uy tín. Khi nội dung vận động gắn với lợi ích thiết thực, người dân sẽ tích cực hưởng ứng hơn”.

Bên cạnh đó, phường triển khai các mô hình chuyển đổi số như “Hệ sinh thái xanh trên không gian số” và phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước mở rộng kênh thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số. Việc kết hợp dân vận trực tiếp với ứng dụng công nghệ góp phần đổi mới phương thức tương tác giữa chính quyền và người dân, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh từ cơ sở.

Phường Hoành Sơn huy động nguồn lực triển khai các phong trào dân vận trên địa bàn.

Sự đồng thuận từ cơ sở đang góp phần tạo nền tảng cho Hoành Sơn khai thác tiềm năng, lợi thế và phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm đến nay, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,68%; tổng thu ngân sách ước đạt 245,5 tỷ đồng, bằng gần 129% dự toán cấp trên giao. Địa phương có thêm 51 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và 200 hộ kinh doanh thành lập mới. Những kết quả này cho thấy việc nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cũng là một nội dung thiết thực của công tác dân vận chính quyền.

Hiện nay, Hoành Sơn đang đón nhận nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn, nổi bật như: Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, Nhà máy sản xuất thép không gỉ, Kho LNG Vũng Áng… Đi cùng với đó là nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư, tạo sinh kế cho người dân và đảm bảo an ninh trật tự. Điều này càng đặt ra yêu cầu công tác dân vận phải gắn chặt hơn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; không chỉ giải thích, vận động mà còn phải chủ động tháo gỡ những bất cập, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của người dân, doanh nghiệp được xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo.

Chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa cũng là một trong những hoạt động triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo ở phường Hoành Sơn.

Ông Nguyễn Quốc Hương – Bí thư Đảng ủy phường Hoành Sơn khẳng định: “Thời gian tới, phường tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị. Công tác dân vận phải đi vào thực chất, không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà quan trọng hơn là lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, chủ đầu tư để giải quyết những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư, ổn định đời sống và sinh kế cho người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết kịp thời, qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án, huy động sức mạnh đoàn kết, góp phần xây dựng phường Hoành Sơn phát triển bền vững”.