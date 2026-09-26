'Dân vận khéo' khu vực hợp tác xã

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa tham gia chuỗi liên kết sản xuất lúa giống. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Thực hiện các nghị quyết, chương trình các cấp của Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, Chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa (xã Đại Lộc) đăng ký thực hiện mô hình “dân vận khéo” và đã triển khai xuyên suốt trong từng bộ phận của đơn vị. Trong đó, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa Trương Cảm cho biết, công tác “dân vận khéo” đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế tập thể. Nhận được sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của thành viên, hợp tác xã đã liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và bảo quản hơn 2.000 tấn lúa giống/năm; đầu tư 5 lò sấy công suất 75 tấn/ngày đêm. Đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa có hơn 2.000 hộ thành viên với 3.566 cổ phần; quản lý gần 500ha đất sản xuất nông nghiệp (hơn 300ha liên kết sản xuất lúa giống).

Tham gia chuỗi liên kết, 100% sản lượng lúa giống của người dân được doanh nghiệp bao tiêu theo hợp đồng; lợi nhuận cao gấp 2,5 đến 3 lần so với lúa thương phẩm. Thành viên còn được cung ứng giống, vật tư đầu vào với giá hợp lý, được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hỗ trợ cơ giới hóa và giảm chi phí sản xuất từ 5-8%. Nhờ đó, thu nhập bình quân của hộ dân tham gia chuỗi liên kết tại Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa tăng 20 - 25%. Từ nguyên liệu tại địa phương, hợp tác xã chế biến, đưa sản phẩm ra thị trường và có 2 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm “Gạo an toàn Ái Nghĩa” (3 sao) và “Bánh tráng Đại Lộc” (4 sao) cùng nhiều dịch vụ khác. Doanh thu hàng năm của hợp tác xã đạt 25 - 30 tỷ đồng.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa Trương Cảm (ở giữa hàng trên) nhận giải thưởng Mai An Tiêm lần thứ II năm 2026. Ảnh: ÁI NGHĨA

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng, công tác “dân vận khéo” không đơn thuần là kêu gọi người dân tham gia, mà quan trọng hơn là vận động bằng hiệu quả thực tế, lợi ích cụ thể hợp tác xã mang lại cho thành viên và cộng đồng. Người dân thấy được lợi ích thiết thực của việc hợp tác sẽ tự nguyện cùng đóng góp, cùng hưởng lợi. Thực tế hoạt động của nhiều hợp tác xã trên địa bàn thành phố đang cho thấy điều đó, điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa.

Cạnh đó, Hợp tác xã Dịch vụ, sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1 cũng là một điểm sáng với quy mô 1.301 hộ thành viên, hơn 2.000 lao động, quản lý khoảng 335ha đất nông nghiệp. Đơn vị đã vận động người dân hợp tác chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ số, VietGAP, truy xuất nguồn gốc và liên kết với doanh nghiệp.

Ông Vũ cho biết thêm, “dân vận khéo” khu vực hợp tác xã nay chuyển mạnh từ “vận động để tham gia” sang “vận động bằng hiệu quả thực tế”. Đó cũng chính là giá trị sâu xa nhất của “dân vận khéo”: Biến sự đồng thuận thành hành động, biến những hộ sản xuất riêng lẻ thành một cộng đồng hợp tác, biến sức mạnh của từng người thành sức mạnh của tập thể, để đóng góp ngày càng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.