“Dân vận khéo” khơi sức dân, tạo đồng thuận ở Bảo Yên

Ở Bảo Yên, công tác dân vận không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà được cụ thể hóa trong cách cán bộ lắng nghe kiến nghị, kiên trì giải thích, thuyết phục người dân và tháo gỡ những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, cấp ủy, chính quyền xã Bảo Yên từng bước gắn phong trào “Dân vận khéo” với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Từ xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an sinh xã hội đến giảm nghèo, phát triển hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường, các mô hình đều hướng tới phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Dân vận trước hết phải bắt đầu từ việc nghe dân, hiểu dân và giải quyết những điều người dân đang trăn trở.

Trước thực tế một bộ phận người dân làm nông nghiệp hoặc đi làm xa, khó thu xếp thời gian đến trụ sở trong giờ hành chính, từ tháng 10/2025, Thường trực Đảng ủy xã Bảo Yên triển khai mô hình “Tiếp công dân ngoài giờ hành chính”. Các buổi tiếp được duy trì từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào tối thứ Ba và thứ Năm hằng tuần.

Điểm tiếp công dân ngoài giờ hành chính của xã Bảo Yên hoạt động từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần.

Việc thay đổi khung giờ giúp người dân có thêm điều kiện trực tiếp trình bày kiến nghị, phản ánh; đồng thời tạo cơ hội để cán bộ nắm bắt vấn đề, đối thoại và chỉ đạo xử lý ngay từ cơ sở. Đến nay, xã đã tổ chức hơn 80 buổi tiếp công dân ngoài giờ hành chính.

Ông Nông Văn Bắc, trú tại thôn Phia, là một trong những người đã đến buổi tiếp công dân ngoài giờ để đề nghị hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ao sang đất ở.

Ông Bắc chia sẻ: “Ban ngày tôi đi làm nương, làm đồng nên rất khó thu xếp đến trụ sở trong giờ hành chính. Đến trụ sở xã vào buổi tối, tôi được trực tiếp trình bày đầy đủ vướng mắc của gia đình và được cán bộ giải thích, hướng dẫn cụ thể. Đến nay, vấn đề của gia đình tôi đã được giải quyết hợp tình, hợp lý".

Cán bộ xã Bảo Yên trao đổi, tiếp nhận kiến nghị của người dân tại buổi tiếp công dân ngoài giờ hành chính.

Theo thống kê của xã, qua tiếp công dân, đối thoại và tiếp nhận kiến nghị, toàn xã ghi nhận 88 vụ việc thuộc thẩm quyền; trong đó, 82 vụ việc đã được giải quyết, 6 vụ việc đang tiếp tục được xem xét, xử lý. Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến đất đai và môi trường.

Đối với những vụ việc cần thời gian xác minh, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách địa bàn trực tiếp xuống thôn, bản, gặp gỡ người dân vào buổi tối hoặc ngày nghỉ. Qua đó, nhiều kiến nghị, tranh chấp liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng được đối thoại, xem xét; vấn đề rác thải trên sông Chảy được xử lý; việc nạo vét, khơi thông dòng suối tại một số thôn cũng được tập trung giải quyết.

Từ những buổi tiếp công dân ngoài giờ, người dân có thêm một kênh thuận lợi để trao đổi trực tiếp với cán bộ. Những vấn đề có nguy cơ phát sinh thành bức xúc được nhận diện, đối thoại và tháo gỡ kịp thời.

Tinh thần gần dân còn được cụ thể hóa qua phong trào “Cùng nhau về thôn”. Thay vì chỉ nắm tình hình qua báo cáo, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trực tiếp xuống cơ sở, cùng người dân thực hiện những phần việc cụ thể.

Cán bộ và người dân xã Bảo Yên trồng hoa, chỉnh trang đường giao thông, hưởng ứng phong trào “Cùng nhau về thôn”.

Tại những địa bàn còn khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng của thiên tai, cán bộ cùng người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục công trình bị thiệt hại, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng dân cư. Qua mỗi chuyến “về thôn”, cán bộ có thêm điều kiện tìm hiểu thực tế, còn người dân có thể trực tiếp trao đổi những vấn đề đang quan tâm.

Khơi dậy trách nhiệm cộng đồng

Trong công tác an sinh xã hội, phong trào “Sẻ chia yêu thương - Nhận về hạnh phúc” được xã Bảo Yên triển khai nhằm chăm lo cho hộ nghèo, người yếu thế và những gia đình còn nhiều khó khăn.

Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể lựa chọn những phần việc phù hợp, từ đó, tổ chức hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên.

Trong thời gian triển khai phong trào, toàn xã đã lồng ghép nguồn ngân sách với nguồn lực xã hội hóa, tổng trị giá hơn 2,25 tỷ đồng; phân công cán bộ, đảng viên đồng hành, giúp đỡ trực tiếp 85 hộ yếu thế; hỗ trợ tư liệu sản xuất và con giống cho các hộ nghèo phát triển sinh kế.

Sau 4 tháng phát động phong trào, xã đã huy động 250 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa và hơn 200 ngày công để sửa chữa, làm mới 7 căn nhà đại đoàn kết. Các chi bộ, cơ quan và Tổ Tuyên vận thôn đã trao hơn 1.000 con gà giống, kèm thức ăn và thuốc phòng bệnh cho 8 hộ dân; hỗ trợ 3 cặp lợn giống cho 3 hộ nghèo neo đơn, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã Bảo Yên thăm, tặng quà và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong phong trào “Sẻ chia yêu thương - Nhận về hạnh phúc”.

Bà Lã Thị Đỏ, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nông Trường, được hỗ trợ 50 con gà, một cặp lợn, cùng thức ăn, vật tư, thuốc phòng bệnh và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.

Bà Đỏ cho biết: “Sự hỗ trợ này là điều kiện ban đầu để gia đình phát triển sản xuất. Muốn thoát nghèo, chúng tôi phải chủ động vươn lên. Gia đình đã làm chuồng, chuẩn bị thức ăn và chăm sóc đàn vật nuôi. Đến nay, đàn gà bắt đầu cho trứng, tạo thêm nguồn thu; cặp lợn giống cũng giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển sinh kế”.

Cùng với những hoạt động hỗ trợ trực tiếp, UBND xã xây dựng và triển khai 2 dự án sinh kế với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngân sách địa phương và nguồn đối ứng.

Dự án sản xuất quế theo hướng hữu cơ được triển khai tại bốn thôn Vành, Xuân Thượng, Thâu và Lương Hải, với quy mô 31,5 ha, có 39 hộ tham gia. Các hộ đang được đôn đốc chuẩn bị đất, vật tư và tham gia tập huấn kỹ thuật.

Dự án chăn nuôi gà thương phẩm có quy mô 2.700 con gà Hồ, hỗ trợ 27 hộ nghèo và cận nghèo tại 12 thôn, bản trên địa bàn. Thông qua các dự án, người dân được nhận cây, con giống, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật để tạo nguồn phát triển sinh kế.

Cán bộ, đoàn viên và người dân xã Bảo Yên hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây dựng nhà ở trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Tiền hỗ trợ, vật liệu và ngày công lao động được kết nối nhằm giúp các hộ khó khăn có nơi ở an toàn, ổn định hơn, tạo điều kiện để yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình.

Việc càng khó, càng cần “dân vận khéo”

Một trong những phép thử rõ nhất đối với công tác dân vận là giải quyết những việc trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, trong đó có việc giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án.

Phía sau mỗi diện tích đất cần thu hồi hoặc hành lang tuyến cần giải phóng là đất sản xuất, cây trồng, tài sản, sinh kế và những gắn bó lâu dài của từng gia đình. Vì vậy, cùng với thực hiện đúng quy định, việc công khai thông tin, đối thoại và lắng nghe kiến nghị của người dân có ý nghĩa quan trọng.

Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, thành lập tổ công tác do các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy viên làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ tại từng địa bàn.

Cán bộ xã thường xuyên đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân.

Cán bộ trực tiếp đến từng gia đình để trao đổi, công khai chủ trương, chính sách, giải thích ý nghĩa của công trình và tiếp nhận những kiến nghị chính đáng. Có trường hợp chỉ cần trao đổi một lần, nhưng cũng có trường hợp cán bộ phải nhiều lần gặp gỡ, vận động để người dân hiểu và đồng thuận.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được phát huy theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Gia đình cán bộ, đảng viên thuộc diện bị ảnh hưởng chủ động ký biên bản bàn giao mặt bằng, từ đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Đối với 3 tuyến đường giao thông nông thôn tại các thôn Lương Hải, Lương Sơn và Vành, 97 hộ dân đã tự nguyện hiến khoảng 1,5 ha đất để mở đường.

Tại Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, xã hoàn thành giải phóng mặt bằng 18/18 vị trí móng cột; diện tích hành lang bị ảnh hưởng khoảng 147 ha. Trong quá trình triển khai, hướng tuyến phải điều chỉnh, phát sinh thêm hộ dân bị ảnh hưởng và phải di chuyển chỗ ở. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tiếp tục bám địa bàn, đến từng hộ tuyên truyền, đối thoại và tháo gỡ vướng mắc. Qua đó, 11/11 hộ thuộc diện phải di chuyển đã đồng thuận, ký cam kết bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Những kết quả trên cho thấy sự đồng thuận không thể hình thành chỉ bằng mệnh lệnh hành chính. Khi chủ trương, chính sách được công khai, quyền lợi chính đáng được quan tâm và ý kiến của người dân được lắng nghe, mỗi hộ gia đình sẽ có thêm cơ sở để cân nhắc, chia sẻ lợi ích riêng vì lợi ích chung.

Để mỗi thôn, bản đáng sống hơn

“Dân vận khéo” ở Bảo Yên còn được thể hiện trong những việc gần gũi với đời sống hằng ngày: vệ sinh đường làng, ngõ xóm; lắp đặt hệ thống chiếu sáng; trồng và chăm sóc đường hoa; xây dựng lò xử lý rác; vận động các hộ giữ gìn vệ sinh môi trường và từng bước thay đổi những phong tục, tập quán chưa phù hợp.

Những phần việc ấy chỉ có thể duy trì hiệu quả khi người dân hiểu được lợi ích, tự nguyện tham gia và cùng có trách nhiệm bảo vệ thành quả. Vì vậy, cán bộ không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp làm cùng người dân, công khai nội dung và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng.

Một công trình có thể hoàn thành trong vài tháng, một tuyến đường có thể mở rộng sau một thời gian thi công, nhưng niềm tin của người dân phải được vun đắp qua từng việc làm cụ thể. Đó là kiến nghị được tiếp nhận, lời hứa được thực hiện, khó khăn được tháo gỡ và trách nhiệm của cán bộ được thực hiện đến cùng.

Từ những buổi tiếp công dân ngoài giờ, những chuyến “Cùng nhau về thôn”, hoạt động hỗ trợ sinh kế hợp lý đến việc vận động hiến đất, bàn giao mặt bằng thấu tình đạt lý, thực tiễn ở Bảo Yên cho thấy hiệu quả của công tác dân vận trước hết được đo bằng sự tham gia và đồng thuận của Nhân dân.

Trước những yêu cầu phát triển mới, Bảo Yên còn nhiều nhiệm vụ phải làm với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Khi người dân được biết, được bàn bạc, được lắng nghe và trực tiếp tham gia, sức mạnh đại đoàn kết sẽ tiếp tục được phát huy, trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng quê hương, đất nước.