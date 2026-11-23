Điểm tựa dân vận...

Trong danh sách những trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án G19 trên địa bàn xã Thiên Lộc, hộ ông H.N.M là một trong những trường hợp khiến lực lượng làm công tác vận động trăn trở nhất. Dù chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ thôn đã nhiều lần đến nhà tuyên truyền, giải thích, vận động, ông M. vẫn chưa đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, chưa chấp hành bàn giao mặt bằng cũng như di chuyển phần mộ nằm trong phạm vi dự án.

Những kiến nghị của gia đình chủ yếu xoay quanh hai vấn đề: Cho rằng diện tích ruộng được chia trước đây chưa đủ so với phần gia đình đáng lẽ được nhận và đề nghị được bù lại phần diện tích còn thiếu; đồng thời chưa đồng tình với mức giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Đây cũng là những vướng mắc có nguồn gốc từ quá trình giao đất nông nghiệp qua nhiều thời kỳ, vốn để lại không ít thắc mắc trong các hộ dân.

Trước tình hình đó, Hội Cựu chiến binh xã Thiên Lộc được giao tham gia vận động hội viên của mình đã lựa chọn tổ chức buổi làm việc trực tiếp với hộ ông M. Thành phần tham gia còn có đại diện lãnh đạo xã và những người liên quan, nhằm tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đồng thời giúp hội viên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình.

Tại đây, thay vì chỉ nhắc lại yêu cầu bàn giao mặt bằng hay đưa ra những lời giải thích mang tính hành chính, những người tham gia đã kiên trì phân tích trên cả hai phương diện: Căn cứ pháp luật và tình cảm, trách nhiệm của người lính.

"Chúng tôi phân tích để bác hiểu rằng, đất nước đang phát triển, quê hương cần mặt bằng để xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, mỗi người càng cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích chung bên cạnh quyền lợi của gia đình", ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiên Lộc Nam chia sẻ.

Cùng với đó, Hội cũng phân tích rõ những quy định pháp luật liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và trách nhiệm chấp hành của người sử dụng đất. Những kiến nghị của gia đình được lắng nghe, nhưng các yêu cầu không có căn cứ pháp lý cũng được giải thích rõ để hội viên hiểu, tránh tiếp tục giữ những đòi hỏi không thể giải quyết.

Sự kết hợp giữa lý lẽ và tình cảm đã tạo chuyển biến, ông M. dần thay đổi nhận thức, nhìn nhận lại trách nhiệm của bản thân đối với dự án và cộng đồng. Ngay tại buổi làm việc, ông bày tỏ đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đối với phần mộ của gia đình nằm trong phạm vi dự án, ông xin được về trao đổi với con cháu, chọn ngày phù hợp ngay tháng sau để di chuyển.

Kiên trì, linh hoạt, sát từng hoàn cảnh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiên Lộc Nguyễn Văn Nam (áo trắng bên trái) cùng tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao đất giải phóng mặt bằng. Ảnh: NVCC

Trên địa bàn xã Thiên Lộc hiện có hơn 200 dự án được triển khai theo từng giai đoạn, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Cựu chiến binh xã. Theo ông Nguyễn Văn Nam, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những điểm nghẽn ngay từ cơ sở.

Thay vì đợi phát sinh trường hợp chưa đồng thuận mới tìm cách vận động, Hội chủ động phối hợp rà soát danh sách hội viên thuộc diện thu hồi đất tại từng dự án. Danh sách được phân loại cụ thể, chuyển tới các chi hội để nắm rõ hội viên nào có đất bị thu hồi, diện tích bao nhiêu, hoàn cảnh gia đình và những vấn đề có thể phát sinh. Trên cơ sở đó, các chi hội chủ động tiếp cận, nắm bắt tình hình ngay từ đầu.

Khi có trường hợp còn băn khoăn, chưa đồng thuận, chi hội trưởng, chi hội phó sẽ trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân để có cách vận động phù hợp. Với những vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chi hội, Hội Cựu chiến binh xã sẽ cùng vào cuộc, phối hợp tổ chức trao đổi, tìm hướng tháo gỡ. Cách làm này vừa phát huy vai trò của tổ chức Hội tại từng thôn, vừa bảo đảm quá trình vận động được duy trì thường xuyên, tránh bị động khi phát sinh vướng mắc.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác ở cơ sở cho thấy, muốn vận động người dân hiệu quả, cán bộ phải trực tiếp đến từng gia đình. Những hội nghị tuyên truyền có thể giúp người dân hiểu chủ trương chung, nhưng để nắm được tâm tư, nguyện vọng và nguyên nhân khiến mỗi hộ còn băn khoăn thì không có cách nào tốt hơn việc gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp. Người làm công tác vận động cũng phải mềm mỏng, gần gũi, chân thành, kiên trì lắng nghe, tránh tạo cảm giác áp đặt.

“Có những trường hợp cán bộ đến nhà nhưng người dân không tiếp, thậm chí phản ứng gay gắt, từ chối trao đổi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là công tác vận động phải dừng lại. Cán bộ cần kiên trì, lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục gặp gỡ, từng bước tạo dựng sự tin tưởng. Công tác dân vận phải đi cùng việc giải thích căn cứ pháp lý, làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, đồng thời phân định những nội dung có thể xem xét với những yêu cầu không có cơ sở giải quyết”, ông Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiên Lộc, không thể áp dụng một cách vận động cho tất cả các trường hợp. Có người cần được giải thích kỹ về chính sách, có người cần tháo gỡ những băn khoăn liên quan trực tiếp đến quyền lợi; cũng có trường hợp cần khơi gợi tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm hoặc trách nhiệm của người từng tham gia công tác, chiến đấu. Điều quan trọng là phải hiểu người dân đang vướng ở đâu để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, trên cơ sở tôn trọng và giải quyết đúng quy định.

Từ việc chủ động rà soát hội viên, phân công trách nhiệm đến kiên trì gặp gỡ, đối thoại, Hội Cựu chiến binh xã Thiên Lộc đang từng bước đưa công tác vận động đi vào nền nếp, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng ngay từ cơ sở.