Dân vận khéo, giữ lòng dân, giữ biên cương

Những cuộc gặp gỡ, sẻ chia góp phần thắt chặt tình quân dân

Gần dân, hiểu dân, hết lòng vì dân

Giữ vững chủ quyền nơi biên cương không chỉ là nhiệm vụ của những người lính ngày đêm canh giữ từng vùng biển, vùng đất. Đó còn là hành trình bền bỉ vun đắp niềm tin, để mỗi người dân hiểu, thương và tự nguyện chung sức cùng lực lượng biên phòng bảo vệ quê hương.

Vì vậy, công tác dân vận được bắt đầu từ chính cuộc sống của người dân, từ những lo toan của ngư dân sau mỗi chuyến biển, từ việc trao sinh kế cho phụ nữ đến mở rộng con đường học tập cho trẻ em… Trên hành trình ấy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cùng chính quyền, địa phương, các cấp Hội LHPN… đang góp sức bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và những việc làm bền bỉ.

Ở các làng biển, người lính biên phòng hiểu rằng, muốn người dân cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trước hết phải tạo dựng niềm tin từ những việc làm cụ thể. Hàng nghìn buổi tuyên truyền pháp luật, những lần đến tận nhà vận động, những chuyến cứu hộ giữa biển khơi đã đưa cán bộ, chiến sĩ đến gần hơn với cuộc sống của bà con. Khi hiểu luật, ý thức rõ trách nhiệm của mình, người dân sẽ trở thành những cánh tay nối dài trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Cùng với lực lượng vũ trang, các cấp Hội LHPN trên địa bàn cũng hướng sự quan tâm đến hậu phương nơi đảo xa, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bằng những chuyến thăm hỏi, nhiều phần quà dành cho các gia đình khó khăn, những suất học bổng, bộ sách vở, chiếc áo mới… trao tận tay các em nhỏ. Từng hoạt động cụ thể đã tiếp thêm điểm tựa để không gia đình nào cảm thấy đơn độc trước những nhọc nhằn nơi đầu sóng.

Từ những làng biển, sự sẻ chia ấy tiếp tục được nối dài trên đất liền. Tại Đồn Biên phòng Cầu Bóng (phường Bắc Nha Trang), hơn 20 năm qua, "Lớp học tình thương" vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối, tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đó, có những người lính quân hàm xanh kiên trì dạy học trò nhỏ từng nét chữ, phép tính, hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Thầy giáo – Trung tá Nguyễn Văn Tưởng giảng bài cho học trò

Đứng lớp là thầy giáo – Trung tá Nguyễn Văn Tưởng. Nhớ lại những ngày đầu mở lớp, thầy Tưởng kể, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều nhọc nhằn. Có gia đình lo cái ăn, cái mặc hằng ngày đã chật vật, chuyện học hành của con trẻ vì thế đành gác lại. Nhiều em không có điều kiện đến trường, có em phải bỏ dở việc học giữa chừng.

Lớp học ra đời với mong muốn giữ các em ở lại với con chữ, trao cho các em cơ hội học tập và một điểm tựa trên hành trình trưởng thành. Hiện lớp có 48 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5, cùng học chung.

Trong số đó, em Nguyễn Thiện Nhân (8 tuổi) là cậu bé có tuổi thơ nhiều thiệt thòi. Ba bỏ đi, mẹ lập gia đình mới, em lớn lên trong vòng tay của bà ngoại. Với Nhân, mỗi buổi đến lớp là một niềm vui, là khoảng thời gian được học chữ, vui đùa cùng bạn bè và cảm nhận hơi ấm của tình thương.

Ở đó, Nhân được tận tình dạy chữ, được tặng sách vở, bánh kẹo. Những món quà nhỏ đem đến niềm vui, còn từng trang sách dần mở ra trước mắt em một thế giới đầy màu sắc.

"Con biết đọc chữ rồi nên con thích đọc sách lắm. Con với các bạn còn được tặng nhiều sách, truyện hay. Con thích nhất là Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài…", Thiện Nhân hào hứng kể.

Qua những lời dạy bảo ân cần của thầy Tưởng và các chú bộ đội, Nhân học được cách sống mạnh mẽ, biết sẻ chia và kiên trì trước khó khăn. Cũng như nhân vật chú Dế Mèn mà em yêu thích, em hiểu rằng hành trình trưởng thành luôn có những lần vấp ngã, những bài học đầu đời để sống có trách nhiệm và dũng cảm bước tiếp.

Chính từ những ngày tháng được học tập, rèn luyện, trong lòng cậu bé đã nhen lên một ước mơ thật đẹp, sau này được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, trở thành người lính để giúp đỡ những người khác, như cách em đang được nâng đỡ và quan tâm.

Dân vận khéo việc gì cũng thành

Theo Đại tá Vũ Ngọc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Dân vận: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng. Ở đâu có bộ đội biên phòng bám địa bàn, ở đó công tác dân vận phải được triển khai thực chất, hiệu quả, hướng đến mục tiêu giúp người dân ổn định cuộc sống.

Thực tế cho thấy, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" phát huy hiệu quả nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Từ chủ trương chung ấy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng về phụ nữ và trẻ em ở khu vực biên giới, giúp chị em có thêm sinh kế, điều kiện vươn lên trong cuộc sống, chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Nhiều mô hình, chương trình được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Tiêu biểu như "Mái ấm biên cương", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Ngày hội Biên phòng toàn dân"…

Từ năm 2021 đến 2025, đã xây dựng 75 căn nhà "Mái ấm biên cương", 11 "Nhà tình thương", 2 nhà "Đại đoàn kết"; huy động hơn 3,2 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 100 con bò giống cho hộ nghèo khu vực biên giới; duy trì chương trình "Nâng bước em tới trường" với tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng; tặng hơn 35.000 suất quà dịp lễ, Tết với trị giá hơn 14 tỷ đồng; tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền cho gần 200.000 lượt người; tham gia cứu hộ, cứu nạn 77 vụ, cứu giúp hàng nghìn người dân gặp nạn...

Đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân vùng biển

Ghé thăm nhà bà Võ Thị Kim Nhung (phường Bắc Ninh Hòa), căn nhà "Mái ấm tình thương" do Đồn Biên phòng Ninh Hải phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của gia đình sau những năm tháng gian khó.

Chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động, con trai bị bệnh tim, con gái còn đang tuổi ăn học. Một mình bà Nhung gồng gánh kinh tế, làm đủ nghề để chăm lo cho gia đình. Từ sự hỗ trợ ấy, bà Nhung từng bước khắc phục khó khăn, phát triển sinh kế, vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

"Tôi mừng lắm, từ nay không còn nơm nớp lo nhà cửa mỗi khi mưa bão. Có mái nhà kiên cố, tôi cũng vững lòng hơn để tính chuyện làm ăn, tìm hướng phát triển sinh kế…", bà Kim Nhung nói.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa – cho biết, thời gian tới, các cấp Hội LHPN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", tập trung vào những nhu cầu thiết thực của phụ nữ và trẻ em vùng biên giới.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; nâng cao kỹ năng số, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống, hỗ trợ sinh kế….

"Dân vận khéo trước hết là biết lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn, mong muốn của người dân để có cách đồng hành phù hợp. Khi người phụ nữ được tiếp thêm niềm tin, điều kiện và cơ hội vươn lên, họ cũng trở thành nhân tố tích cực xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…", bà Nguyễn Quỳnh Nga nói.