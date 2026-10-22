'Dân vận khéo', giải bài toán từ nhu cầu dân sinh

Lấy nhu cầu người dân làm điểm xuất phát

Để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, lấy việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt, Đảng ủy phường Việt Hưng triển khai Chương trình số 02-CTr/ĐU về nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng người Việt Hưng thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc giai đoạn 2025-2030. Trong đó, các mô hình “Dân vận khéo” được chú trọng theo hướng bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm ngay từ khu dân cư.

Không gian vui chơi dành cho trẻ em tại khu dân cư Tình Quang, cụm Giang Biên, phường Việt Hưng. Ảnh: PV

Qua nắm bắt, lắng nghe nhu cầu từ nhân dân, tại khu dân cư Tình Quang, cụm Giang Biên, người dân mong muốn không gian vui chơi, rèn luyện thể chất và sinh hoạt cộng đồng được bổ sung các tiện ích công cộng, nhất là dành cho trẻ em. Từ thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng phối hợp với doanh nghiệp khảo sát địa điểm, vận động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, lắp đặt sân chơi với tổng kinh phí hơn 72 triệu đồng, có sự đồng hành của Công ty TNHH Hương Việt Sinh và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Linh Trang.

Theo đó, không gian sinh hoạt chung đã trang bị thêm các hạng mục, như: Cầu trượt liên hoàn, xích đu, thang leo vận động, bập bênh và thiết bị rèn luyện thể chất, tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em. Cùng với đó, 20 ghế đá “Đại đoàn kết” được lắp đặt, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của người dân sau khi vui chơi, tập luyện thể dục thể thao.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở những thiết bị được bổ sung mà còn ở cách làm xuất phát từ nhu cầu thực tế, phát huy vai trò kết nối của Mặt trận và huy động sự chung tay của doanh nghiệp. Qua đó, trẻ em có thêm không gian vui chơi, người dân có điều kiện giao lưu, sinh hoạt, góp phần gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và đại diện các doanh nghiệp bàn giao công trình cho người dân địa phương. Ảnh: PV

Cũng với mục tiêu cải thiện không gian công cộng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục nhân rộng mô hình “Ghế đá Đại đoàn kết” tại khu Văn Chỉ, đình và chùa Quán Tình, chùa Phổ Quang, nhà văn hóa Tình Quang và các trường học trên địa bàn, với tổng giá trị xã hội hóa hơn 200 triệu đồng. Qua đó đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, sinh hoạt, đồng thời góp phần hoàn thiện cảnh quan tại các di tích, thiết chế văn hóa và trường học.

Từ sân chơi thiếu nhi đến những chiếc ghế đá tại nơi công cộng, các phần việc đều hướng tới lợi ích cụ thể của cộng đồng, Mặt trận đã phát huy vai trò tập hợp, kết nối, biến nguồn lực xã hội hóa thành những tiện ích thiết thực phục vụ đời sống nhân dân.

Quan tâm đúng đối tượng, lan tỏa tinh thần nghĩa tình

Không chỉ cải thiện không gian sinh hoạt chung, các mô hình “Dân vận khéo” tại Việt Hưng còn hướng đến những nhóm người dân có nhu cầu hỗ trợ đặc thù. Tiêu biểu là mô hình “MTTQ phường Việt Hưng đồng hành cùng người dân sông nước”, xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cho các hộ dân mưu sinh trên sông Đuống.

Chia sẻ về mô hình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang cho biết: Tại Tổ dân phố Giang Biên 1 và Giang Biên 2, nhiều hộ dân nuôi cá lồng, làm nghề sông nước, công việc thường xuyên gắn với mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đuối nước, nhất là khi thời tiết bất lợi, mực nước dâng cao hoặc dòng chảy diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng trao áo phao tới các hộ dân. Ảnh: PV

Từ thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng vận động nguồn lực, tổ chức trao tặng áo phao cứu sinh cho các hộ dân. Sự hỗ trợ không lớn về giá trị vật chất nhưng đáp ứng trực tiếp nhu cầu bảo hộ, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro trong lao động đường thủy.

Là một trong những cá nhân được thụ hưởng từ chương trình, anh Nguyễn Tiến Dũng, người dân cụm Giang Biên, chia sẻ: “Người dân làm nghề sông nước như chúng tôi thường xuyên phải làm việc trên mặt nước, nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu, nhất là khi thời tiết xấu, nước sông lên cao. Được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quan tâm, trao tặng áo phao, chúng tôi rất phấn khởi. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi lao động, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận đối với cuộc sống của bà con”.

Thực tiễn tại Việt Hưng cho thấy, hiệu quả của “Dân vận khéo” không chỉ được đo bằng số công trình hay nguồn lực huy động, mà quan trọng hơn là khả năng phát hiện đúng nhu cầu, lựa chọn cách làm phù hợp và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Khi người dân thực sự là điểm xuất phát và lợi ích cộng đồng là đích đến, hoạt động dân vận có điều kiện phát huy hiệu quả bền vững.

Trong quá trình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường giữ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân; vận động các nguồn lực xã hội để bổ sung những tiện ích còn thiếu, chăm lo các nhóm đối tượng cần hỗ trợ. Cách làm này vừa phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cộng đồng, vừa tăng cường sự gắn bó giữa Mặt trận với nhân dân từ cơ sở.

Từ những việc làm cụ thể, các mô hình “Dân vận khéo” đang góp phần đưa chủ trương của Đảng, địa phương vào cuộc sống, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Quan trọng hơn, cách làm này góp phần cụ thể hóa quan điểm “Dân là gốc” bằng những kết quả người dân có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày, hướng tới xây dựng Việt Hưng văn minh, nghĩa tình, an toàn và đáng sống.