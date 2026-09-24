"Dân vận khéo" - chìa khóa vàng bứt tốc mục tiêu phát triển đường giao thông ở Mậu A

Hơn 5,4 tỷ đồng, 7.850 m2 đất và trên 700 ngày công lao động được người dân tự nguyện đóng góp chỉ trong thời gian ngắn là những con số biết nói minh chứng cho sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tại xã Mậu A trong "Chiến dịch 30 ngày đêm" xây dựng đường giao thông nông thôn. Giữa tiếng máy xúc rền vang và nhịp lao động hối hả, bài học về công tác "Dân vận khéo" đang trở thành chìa khóa vàng giúp địa phương này tự tin bứt tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thành 50km đường giao thông.

Lãnh đạo xã Mậu A trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông.

Minh bạch chủ trương, cán bộ tiên phong

Đến Mậu A những ngày cuối tháng 9, đi tới đâu cũng bắt gặp không khí thi đua lao động sục sôi. Trên các trục đường liên thôn, xe chở vật liệu ra vào tấp nập, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng búa tháo dỡ tường rào tạo nên một bản hòa ca rộn rã của sự đổi thay.

Để có được sự chuyển mình đồng loạt ấy, ngay từ ngày 10/9, xã Mậu A đã linh hoạt chia thành nhiều mũi thi công trải khắp địa bàn.

Xã đã thành lập 7 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp làm tổ trưởng, bám nắm từng thôn, từng tuyến đường để đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trực tiếp tại hiện trường.

Lãnh đạo xã Mậu A kiểm tra tiến độ thi công các tuyến giao thông nông thôn tại cơ sở.

Với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ", mọi quy trình từ khảo sát, thiết kế đến phân bổ nguồn lực đều được đưa ra bàn bạc công khai tại các cuộc họp thôn.

Ông Chu Chính Sơn - Chủ tịch UBND xã Mậu A khẳng định: "Khi chủ trương được công khai, minh bạch, người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia giám sát thì sự đồng thuận sẽ rất lớn. Chúng tôi luôn tâm niệm sức dân chính là nguồn lực quan trọng nhất, là bệ phóng vững chắc để đưa chương trình xây dựng giao thông nông thôn về đích đúng và vượt tiến độ".

Chính sự rành mạch trong việc giải thích cơ chế hỗ trợ của Nhà nước và phần đối ứng của Nhân dân đã đập tan những băn khoăn ban đầu, tạo nên niềm tin vững chắc để người dân sẵn sàng mở hiến đất, góp tiền, ngày công vì lợi ích chung của cộng đồng.

Gỡ nút thắt lòng dân từ cơ sở

Dù chủ trương đã rõ, nhưng quá trình triển khai thực tế không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, đặc biệt tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tuyến đường vào thôn An Thịnh 6 đang được mở rộng nền đường trong "Chiến dịch 30 ngày đêm".

Tại thôn An Thịnh 6, nơi đang đồng loạt thi công 7 tuyến đường với tổng chiều dài trên 2km, công tác vận động giải phóng mặt bằng cũng từng vấp phải không ít khó khăn bởi những trăn trở của bà con. Nhưng bằng sự kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", Ban Công tác mặt trận và các đảng viên trong thôn đã biến cái "khó" thành sự đồng thuận sâu sắc.

Bà Bùi Thị Chiến - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Thịnh 6 chia sẻ: "Với đặc thù thôn có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức ban đầu còn hạn chế, chúng tôi kiên trì vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu". Khi hiểu rõ tuyến đường mở ra là phục vụ cho chính cuộc sống của gia đình mình và con cháu mai sau, bà con đã hoàn toàn nhất trí. Mọi người đều tự nguyện phá dỡ tường rào, lùi cổng để mở rộng hành lang giao thông. Nhìn tuyến đường khang trang dần hình thành, bà con ai nấy đều phấn khởi".

Quả ngọt từ sự hy sinh thầm lặng

Khi "ý Đảng" hòa cùng "lòng dân", những câu chuyện đẹp về sự cống hiến, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân bắt đầu nở rộ trên khắp các công trường. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người góp công, người góp của, người tự tay tháo dỡ công trình kiên cố của gia đình.

Thi công mở rộng tuyến giao thông nông thôn tại thôn Mậu A 5.

Điển hình như tấm gương của gia đình ông Nguyễn Văn Dương tại thôn Mậu Đông 1. Sống trong căn nhà cấp 4 giản dị, nhưng khi xã có chủ trương mở rộng đường, gia đình ông đã không ngần ngại tự tay tháo dỡ công trình, hiến 1 mét chiều sâu chạy dọc suốt 40 mét mặt đường.

Gạt vội giọt mồ hôi giữa công trường khói bụi, ông Nguyễn Văn Dương bộc bạch: "Ngôi nhà cấp 4 này là tài sản lớn của gia đình, nhưng để có đường rộng cho con cháu đi lại an toàn, tôi không thấy tiếc. Phá đi một chút công trình, hẹp đi một chút khoảng sân mà mở ra cả tương lai cho xóm làng thì nông dân chúng tôi ai cũng sẵn lòng ủng hộ".

Cùng chung suy nghĩ ấy, tại thôn An Thịnh 6, ông Nguyễn Văn Trưởng cũng tự nguyện hiến hơn 100 mét vuông đất để nắn lại con đường cho thẳng đẹp.

Tuyến đường bê tông khang trang đã hoàn thành tại thôn An Thịnh 6.

Chỉ vào dải đất vừa được máy xúc san gạt, ông Trưởng cười rạng rỡ: "Không hiến đất thì lấy đâu ra đường rộng mà đi. Nhà nước đã hỗ trợ xi măng thì bà con chúng tôi sẵn sàng góp đất, góp sức. Đường mở rộng đến đâu, đi lại giao thương thuận tiện đến đó, cuộc sống của bà con chắc chắn sẽ khấm khá lên".

Tính đến ngày 24/9, toàn xã Mậu A đã hoàn thành 9,2km đường giao thông, tạo đà băng băng tiến về đích. Mỗi mét đường bê tông vươn dài không chỉ mang theo kỳ vọng về một diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, mà còn là bức tượng đài vững chắc về sức mạnh của tình đoàn kết, khẳng định sự thành công rực rỡ của bài học "Dân vận khéo" tại cơ sở.