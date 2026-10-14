Trên trang cá nhân, Đan Trường nói về vẻ ngoài khác lạ của anh những ngày qua. Ca sĩ cho biết khi anh đăng tải một số hình ảnh với mái tóc bạch kim, một bộ phận fan ủng hộ nhưng cũng không ít ý kiến nhận xét không phù hợp.

Theo Đan Trường, với nghệ sĩ, đôi khi cũng cần làm mới bản thân, thử sức với những phong cách khác nhau để mang đến những điều mới mẻ cho khán giả. Anh mong muốn thay đổi, sáng tạo để khán giả không cảm thấy nhàm chán. Đó là một phần của công việc và là cách ca sĩ trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho mình.

"Mái tóc bạch kim này, tôi cũng chỉ chụp hình lưu niệm chứ chưa mang đi xuất hiện ở những nơi công cộng hay biểu diễn ở bất kỳ đâu. Vậy nên, cả nhà hãy cứ thoải mái đón nhận mọi thứ bằng một tâm thế nhẹ nhàng và vui vẻ nhé. Cuộc đời này thật sự ngắn ngủi lắm mọi người ơi", anh chia sẻ.

Đan Trường nói thêm: "Mỗi người đều có một cuộc đời, một hành trình và những lựa chọn riêng. Đôi khi, chúng ta không cần phải quá bận lòng trước mọi lời khen chê, cũng không cần biến những điều nhỏ bé thành chuyện quá lớn. Điều quan trọng nhất vẫn là mình hiểu mình đang làm gì, sống có trách nhiệm với bản thân và luôn giữ được sự bình yên trong tâm hồn".

Đan Trường nói không mong tất cả đều phải đồng tình, nhưng anh luôn trân trọng những tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình. Mỗi lời động viên, mỗi sự cảm thông và cả những lời góp ý thiện chí đều là điều mà nam ca sĩ ghi nhận.

"Bởi sau tất cả, đến một độ tuổi nào đó, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy, mình vẫn còn được hít thở, được nhìn thấy ánh mặt trời, được làm công việc mình yêu thích và vẫn còn có những người thương yêu ở bên cạnh. Chỉ những điều bình dị ấy thôi cũng đã đáng quý biết bao rồi", anh nói.

Mái tóc mới của Đan Trường gây bàn tán vài ngày qua. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả vì luôn ở bên cạnh, dù khi anh xuất hiện với hình ảnh quen thuộc hay thử nghiệm một phong cách hoàn toàn mới.

"Chỉ mong chúng ta luôn dành cho nhau nhiều sự yêu thương hơn một chút, bao dung hơn một chút và nhẹ nhàng với nhau hơn một chút. Vì cuộc sống đã có quá nhiều điều phải lo nghĩ rồi, nếu có thể, hãy để những điều nhỏ bé mang đến cho mình niềm vui thay vì những muộn phiền", Đan Trường bày tỏ.

Nam ca sĩ ở tuổi 50. Ảnh: FBNV.

Đan Trường bắt đầu đi hát lúc anh 20 tuổi (năm 1996). Hình ảnh thư sinh, tóc bổ luống, giọng hát tình cảm, ngọt ngào của anh chiếm được nhiều tình cảm. Nam ca sĩ trung thành với phong cách đó suốt thời gian dài.

Tháng 4/2019, anh bất ngờ thay đổi với kiểu tóc undercut. Thời điểm đó, kiểu tóc này của anh cũng gây bàn tán. Phần đông khán giả nhận xét anh hợp với tóc ngôi giữa hơn cả. Khi đó, anh cho biết việc thay đổi là quyết định của chính anh và không ảnh hưởng đến ai.

"Đan Trường sẽ già nua, nhăn nheo. Chắc chắn là như vậy vì đó là quy luật của tự nhiên, lúc đó mái tóc không còn là vấn đề. Ký ức vẫn mãi là ký ức, chúng ta hãy lưu giữ và xem đó là những kỷ niệm đẹp", anh nói.