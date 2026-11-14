Dàn trai đẹp chuẩn bị 'đốt cháy' concert ở Hà Nội có giá vé 50 triệu đồng

Ngày 12/11, hai ngày trước khi Tinh hà say hi Concert - Hẹn giữa Tinh hà diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội), các anh trai đã có mặt cho buổi tổng duyệt đầu tiên. Bên cạnh việc ráp đội hình, tập luyện và làm quen với không gian sân khấu mới, dàn nghệ sĩ còn tiếp tục khuấy động không khí bằng "bữa tiệc outfit" cosplay ngập tiếng cười trước giờ G.

Buổi tổng duyệt đầu tiên tại sân khấu Hẹn giữa Tinh Hà ở Hà Nội diễn ra trong không khí vô cùng khẩn trương. Các anh trai cùng tập luyện cho các tiết mục, những đoạn hậu trường cho thấy sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, từ khâu nhận vị trí đến từng nhịp di chuyển trong tiết mục để đảm bảo phần nhìn lẫn phần nghe được trọn vẹn nhất.

Bên cạnh phần luyện tập chỉn chu và nghiêm túc, buổi tổng duyệt còn gây chú ý với loạt trang phục cosplay do chính các anh trai chuẩn bị. Nổi bật là buitruonglinh khi nam ca sĩ chứng minh độ "chịu chơi" vô đối bằng việc xuất hiện trong giao diện... một chiếc xe đổ rác. Hyo tiếp tục khuấy đảo sân khấu khi xuất hiện trong giao diện Hello Kitty vô cùng rực rỡ và hài hước. Ở một sắc thái trái ngược, CongB hóa thân thành một em bé.

Khán giả Hà Nội thêm phần náo nhiệt khi Cody Nam Võ mang nguồn năng lượng rực cháy đến sân khấu với màn hóa thân thành siêu saiyan Goku. Xuân Định K.Y chứng minh khả năng biến hóa "khó thất nghiệp" của mình khi rũ bỏ hình tượng idol hào nhoáng để nhập vai thành anh lao công mẫn cán ngay tại hậu trường.

Đặng Hồng Hải cũng "đốn tim" người hâm mộ khi xuất hiện với diện mạo nam thần Tang Diên (phim Khó dỗ dành).

Để tăng thêm phần kịch tính cho "đại hội thời trang", Ban tổ chức đã mở cổng bình chọn Best Rehearsal Outfit Icon trên fanpage chính thức của chương trình. Thời gian bình chọn kéo dài đến 23h ngày 12/11 để khán giả cùng nhau tìm ra người thắng giải của buổi tổng duyệt Hà Nội.

Ban tổ chức tiếp tục chia sẻ loạt video góc nhìn thực tế từ các hạng vé để khán giả miền Bắc hình dung vị trí của mình. Sân khấu được thiết kế hoành tráng bao quanh khu sàn trung tâm, màn LED cỡ lớn, cùng hệ thống đường catwalk dài xuyên khu khán giả nối sân khấu chính với các sân khấu phụ. Nhờ đó, các anh trai có thể di chuyển tới nhiều "tọa độ", tương tác gần hơn với khán giả.

Ở hai đêm diễn trước, sân khấu được xây dựng theo hình tượng dải ngân hà, với màn hình LED chính rộng 60 m cùng hai màn hình LED ở hai bên. Đường catwalk kéo dài qua khu vực khán giả và các bục biểu diễn phụ cũng giúp 24 anh trai có thêm không gian di chuyển, tương tác với người xem.

Theo thông tin từ ban tổ chức, từng khu vực khán giả được mô phỏng riêng để tính toán vị trí đặt loa và mức âm thanh. Mức chênh lệch cường độ âm thanh giữa vị trí xa sân khấu nhất và khu vực VVIP được đặt mục tiêu không vượt quá 6 dB. Điều này nhằm hạn chế tình trạng khán giả ở gần sân khấu nghe quá lớn, trong khi những người ngồi xa lại khó cảm nhận đầy đủ phần trình diễn.

Tại Hà Nội, cách bố trí sân khấu và hệ thống thiết bị được tính toán lại theo mặt bằng mới. Trong đó âm thanh là một trong những hạng mục được đầu tư đáng chú ý. Chương trình tiếp tục sử dụng hệ thống âm thanh như loa được bố trí ở nhiều vị trí, nhằm đưa âm thanh đến những khu vực khác nhau trong khán đài.

Tinh hà say hi Concert - Hẹn giữa Tinh hà tiếp tục diễn ra chặng dừng chân thứ ba và thứ tư vào ngày 14/11 và 15/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.