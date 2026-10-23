Dân TP.HCM đi 100 km từ sáng sớm nhận iPhone Duo

Sáng 23/10, rất đông người dân TP.HCM đã đến các đại lý ủy quyền chính thức của Apple để nhận những chiếc điện thoại iPhone Duo đầu tiên.

Người dân TP.HCM ngồi chờ từ sáng sớm để nhận iPhone Duo. (Ảnh: Đại Việt)

Tại hệ thống Minh Tuấn Mobile trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định), nhiều bạn trẻ đã đến từ sáng sớm. Chị Vân Anh (ngụ phường Rạch Dừa) cho biết, nhà chị cách trung tâm TP.HCM khoảng 100 km. Sáng nay, chị dậy sớm cùng chồng đi nhận chiếc iPhone Duo màu Star White (trắng ánh sao) 256 GB.

“Tôi rất vui khi là một trong những khách hàng đầu tiên nhận iPhone Duo. Tôi đã chờ đợi và háo hức từ rất lâu. Cầm trên tay chiếc iPhone Duo yêu thích, tôi thấy rất tuyệt vời”, chị Vân Anh nói.

Chị Vân Anh di chuyển 100 km đến trung tâm TP.HCM để nhận iPhone Duo. (Ảnh: Đại Việt)

Anh Nhật Quang (ngụ phường An Lạc) chia sẻ, anh đặt chiếc iPhone Duo 256 GB màu Night Sky (trời đêm - xanh đen) từ ngày 16/10. Giá niêm yết của sản phẩm là 64,99 triệu đồng.

“Đại lý mở cổng đặt hàng ngày đầu tiên là tôi đã đặt hàng ngay. Sau 1 tuần, tôi đã nhận máy, cảm giác rất vui vì sở hữu chiếc điện thoại mình mong chờ từ lâu”, anh Quang nói.

Những chiếc iPhone Duo đầu tiên được giao trong ngày 23/10. (Ảnh: Đại Việt)

Theo đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile, sự xuất hiện của dòng thiết bị màn hình gập đột phá từ Apple đã tạo nên cơn sốt công nghệ lớn tại thị trường Việt Nam. Tính đến hết ngày 22/10, hệ thống này ghi nhận tổng lượng đơn đặt hàng trước cho các dòng sản phẩm thế hệ mới vượt mốc hơn 4.000 đơn hàng.

Trong số các lựa chọn, phần lớn sự quan tâm của người tiêu dùng tập trung vào phiên bản iPhone Duo dung lượng 256 GB màu trắng ánh sao sang trọng.

Rất đông người dân TP.HCM đi nhận “dế mới” trong ngày đầu tiên mở bán. (Ảnh: Đại Việt)

“Chúng tôi sẽ trao những chiếc iPhone Duo đến tay các chủ nhân đầu tiên ngay trong ngày mở bán 23/10. iPhone Duo có mức giá niêm yết chính thức là 64,99 triệu đồng. Khi sở hữu siêu phẩm màn hình gập mới, người dùng được hưởng mức giảm giá trực tiếp khi mua kèm các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple. Cụ thể giảm 1 triệu đồng khi mua MacBook Air hoặc MacBook Pro, giảm 500.000 đồng khi mua Apple Watch, giảm 300.000 đồng khi mua iPad.”, đại diện Minh Tuấn Mobile cho hay.

Còn tại các hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động, lượng khách đến nhận iPhone Duo cũng rất đông.

Nhiều bạn trẻ cũng đến các cửa hàng trong hệ thống Thế Giới Di Động để nhận iPhone Duo. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh cho biết, trong ngày 23/10, các cửa hàng của hệ thống Thế Giới Di Động sẽ giao khoảng 1.800 máy iPhone Duo đến tay khách hàng. Trong đó, 60% là bản 256 GB và 70% lựa chọn là màu trắng ánh sao.

Trên tay những sản phẩm iPhone Duo đầu tiên được bán ra ở TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Người dùng mở máy sử dụng. (Ảnh: Đại Việt)

iPhone Duo sở hữu màn hình trong 7,6 inch, tạo không gian hiển thị rộng rãi hơn cho nhu cầu xem video, chơi game và làm việc đa nhiệm. Khi gập lại, thiết bị sử dụng màn hình ngoài 5,4 inch, hướng đến khả năng thao tác bằng một tay và thuận tiện khi mang theo.

Cả hai màn hình đều sử dụng công nghệ Super Retina XDR, hỗ trợ tần số quét ProMotion lên đến 120 Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit. Màn hình trong được trang bị bề mặt nano-texture nhằm giảm độ chói và phản chiếu ánh sáng.

Sức mạnh của iPhone Duo đến từ chip A20 Pro, sử dụng tiến trình 2 nm. Theo Apple, CPU 6 lõi nhanh hơn tới 20% so với A19 Pro, trong khi GPU 7 lõi nhanh hơn tới 40% và tiết kiệm điện hơn.

Thiết bị còn có hệ thống tản nhiệt buồng hơi tùy chỉnh, giúp duy trì hiệu năng khi chơi game, chạy nhiều ứng dụng hoặc xử lý các tác vụ AI.

iPhone Duo chạy iOS 27, được tối ưu cho thiết kế màn hình gập. Người dùng có thể mở hai ứng dụng cạnh nhau, chuyển đổi nội dung giữa hai màn hình và tận dụng không gian hiển thị lớn để làm việc hiệu quả hơn.

Hệ thống camera Dual Fusion 48 MP hỗ trợ chụp ảnh ở các mức zoom 0,5x, 1x và 2x. Thiết kế gập cũng mở ra những cách chụp ảnh và gọi video linh hoạt hơn, trong đó người dùng có thể tận dụng màn hình ngoài để xem trước hình ảnh.

Về năng lượng, iPhone Duo sử dụng hệ thống pin kép. Apple công bố thời lượng phát video tối đa 31 giờ khi sử dụng màn hình trong và 44 giờ với màn hình ngoài. Thời gian sử dụng thực tế sẽ phụ thuộc vào tác vụ, cấu hình và điều kiện kết nối.

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây, sạc không dây MagSafe và chuẩn Qi2 công suất 25 W.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 đồng cho phiên bản bộ nhớ trong 256 GB. Các tùy chọn dung lượng khác gồm 512 GB, 1 TB và 2 TB.