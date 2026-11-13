Dân Tiến tạo sinh kế, hỗ trợ người dân giảm nghèo bền vững

Các mô hình sinh kế như nuôi chim bồ câu và trâu sinh sản đang là hướng đi hiệu quả giúp các hộ dân tại xã Dân Tiến từng bước thoát nghèo bền vững.

Nguồn thu từ các mô hình chăn nuôi

Tại xóm Vẽn, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn phát triển mô hình nuôi chim bồ câu với quy mô 1.500 đôi. Theo anh Tuấn, kết hợp bán chim giống và chim thương phẩm mang lại thu nhập bình quân 15–20 triệu đồng/tháng, giúp gia đình cải thiện kinh tế và thoát nghèo.

Cùng với mô hình bồ câu, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên triển khai nuôi trâu sinh sản với 54 hộ tham gia, trong đó có 30 hộ nghèo. Từ tổng đàn ban đầu 64 con, đến nay đàn trâu đã phát triển lên gần 100 con. Trong các hộ tham gia, 16 hộ đã thoát nghèo, 6 hộ chuyển từ diện nghèo sang cận nghèo.

Chị Long Thị Thanh Huệ, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Dân Tiến, cho biết chăn nuôi trâu sinh sản tạo thêm điều kiện để các hộ phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả, người nuôi cần bảo đảm kỹ thuật chăm sóc, nguồn thức ăn và phòng, chống dịch bệnh.

Kết quả từ các mô hình cho thấy việc hỗ trợ sinh kế cần gắn với khả năng tổ chức sản xuất của từng gia đình. Con giống và nguồn vốn ban đầu chỉ phát huy hiệu quả khi người dân được hướng dẫn kỹ thuật, chủ động chăm sóc và duy trì đàn vật nuôi.

Phát triển cây chè gắn với thị trường

Bên cạnh chăn nuôi, Dân Tiến xác định cây chè là một trong những lợi thế cần phát huy. Thực hiện Đề án Phát triển cây chè giai đoạn 2026–2030, xã tập trung xây dựng vùng chè, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Trần Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Tiến, cho rằng bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự thay đổi tư duy sản xuất của người dân có vai trò quyết định. Chú trọng chất lượng, tăng liên kết và ổn định đầu ra là điều kiện để cây chè tạo nguồn thu lâu dài cho các hộ.

Địa phương cũng định hướng đưa chè và các mặt hàng nông sản lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Để triển khai, người sản xuất cần được hỗ trợ kỹ năng số, giới thiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tổ chức giao hàng.

Việc mở thêm kênh bán hàng cần đi cùng chất lượng ổn định và khả năng đáp ứng đơn hàng, giúp các hộ từng bước chủ động hơn trong tiếp cận khách hàng.

Hỗ trợ sát nhu cầu từng hộ

Theo số liệu địa phương cung cấp, năm 2026, Dân Tiến có 201 hộ nghèo, chiếm 4,53% và 322 hộ cận nghèo, chiếm 7,25%. Xã đặt mục tiêu giảm 75 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo trong năm.

Để thực hiện, việc rà soát hoàn cảnh và nhu cầu của từng hộ là cơ sở lựa chọn hình thức hỗ trợ. Với hộ thiếu tư liệu sản xuất, nguồn lực ban đầu có thể giúp hình thành sinh kế; với hộ đã sản xuất nhưng gặp khó khăn, hỗ trợ kỹ thuật, việc làm hoặc kết nối tiêu thụ cần được quan tâm.

Từ các mô hình chăn nuôi đến phát triển cây chè, Dân Tiến đang từng bước tạo thêm lựa chọn sinh kế cho người dân. Gắn hỗ trợ nguồn lực với nâng năng lực sản xuất và ổn định đầu ra sẽ giúp các hộ duy trì thu nhập, hạn chế nguy cơ tái nghèo.