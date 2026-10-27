Dân Tiến giảm nghèo bền vững bằng các mô hình sinh kế

Cán bộ xã Dân Tiến đến từng hộ nghèo, động viên, tuyên truyền, hướng dẫn cách làm kinh tế, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Tại xóm Vẽn, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn phát triển mô hình nuôi chim bồ câu với quy mô 1.500 đôi. Là một trong số các hộ thoát nghèo thành công từ mô hình, anh Tuấn cho biết: Kết hợp bán chim giống và chim thương phẩm, mô hình mang lại thu nhập bình quân 15-20 triệu đồng mỗi tháng, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Cùng với chăn nuôi chim bồ câu, xã Dân Tiến triển khai mô hình nuôi trâu sinh sản với 54 hộ tham gia (trong đó có 30 hộ thuộc diện nghèo), với tổng đàn 64 con. Đến nay, đàn trâu của các hộ đã phát triển lên gần 100 con; 16 hộ đã thoát nghèo, 6 hộ chuyển sang diện cận nghèo.

Chị Long Thị Thanh Huệ, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Dân Tiến, cho biết: Chăn nuôi trâu sinh sản tạo điều kiện để các hộ phát triển kinh tế, nhưng hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào kỹ thuật chăm sóc, nguồn thức ăn, phòng, chống dịch bệnh và khả năng duy trì sản xuất của từng gia đình.

Các mô hình sinh kế như nuôi chim bồ câu và trâu sinh sản đang là hướng đi hiệu quả giúp các hộ dân tại xã Dân Tiến từng bước thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh chăn nuôi, cây chè được xác định là một trong những lợi thế cần phát huy của Dân Tiến. Thực hiện Đề án Phát triển cây chè giai đoạn 2026-2030, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng vùng chè tập trung, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Trần Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Tiến, cho rằng: Muốn phát triển cây chè hiệu quả, bên cạnh cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, yếu tố quyết định vẫn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân. Khi sản xuất chú trọng chất lượng, có sự liên kết và đầu ra ổn định, cây chè mới phát huy tốt hơn vai trò tạo thu nhập cho các hộ gia đình.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, xã định hướng đưa chè và các mặt hàng nông sản lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để tiếp cận thêm khách hàng. Đây là hướng mở rộng thị trường, song cần đi cùng việc hỗ trợ người dân về kỹ năng số, quảng bá, xây dựng hình ảnh sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tổ chức giao hàng.

Năm 2026, xã Dân Tiến có 201 hộ nghèo, chiếm 4,53% và 322 hộ cận nghèo, chiếm 7,25%. Theo kế hoạch, xã phấn đấu giảm 75 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, sát với điều kiện và nhu cầu của từng hộ.

Thực tế, nguyên nhân nghèo của mỗi gia đình không giống nhau, có hộ thiếu vốn, tư liệu sản xuất; có hộ gặp khó khăn về việc làm, kỹ thuật hoặc đầu ra sản phẩm.

Vì vậy, việc rà soát đúng đối tượng, xác định nhu cầu và lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp là cơ sở để nâng cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo.

Từ các mô hình chăn nuôi đến định hướng phát triển cây chè và mở rộng thị trường trên nền tảng số, Dân Tiến đang tìm cách phát huy lợi thế sẵn có để tạo sinh kế cho người dân.

Để giảm nghèo bền vững, bên cạnh hỗ trợ nguồn lực, cần chú trọng nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ và giúp các hộ chủ động hơn trong phát triển kinh tế. Đây là nền tảng để từng bước cải thiện thu nhập, giữ vững kết quả thoát nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.