Dân Tiến: 68/68 nhà tạm, nhà dột nátđã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Dân Tiến.

Xã Dân Tiến có 68 hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó 64 hộ xây mới; 4 hộ sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 5.280 triệu đồng.

Đến ngày 9-10, 68/68 hộ thuộc diện được hỗ trợ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, đạt 100%, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Xã đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các trường hợp chưa đáp ứng đủ hồ sơ, thủ tục, phấn đấu hoàn thành trong tháng này.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Dân Tiến, đồng thời đề nghị xã tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng nhà của các hộ gia đình; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, hướng dẫn các hộ chuẩn bị hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.