Đan Thy rời bệnh viện sau hơn 2 tháng điều trị, tiết lộ điều bất ngờ về phác đồ chữa ung thư máu

Ngày 18/9, Đan Thy đăng video mới trên kênh TikTok cá nhân, hiện có hơn 16 triệu người theo dõi, để giải thích lý do cô không còn thường xuyên xuất hiện tại bệnh viện.

Ngày 18/9 TikToker Đan Thy thông báo bị ung thư máu. Ảnh: TikTok Đan Thy.

Trước đó, việc nữ TikToker vắng bóng tại cơ sở điều trị khiến một số người cho rằng sức khỏe của cô đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Đan Thy cho biết thực tế không phải như vậy.

Theo chia sẻ của cô, trong hơn 2 tháng điều trị, các bác sĩ đã sử dụng thuốc nhằm kiểm soát tế bào ung thư nhưng kết quả kiểm tra cho thấy bệnh chưa đáp ứng với phác đồ ban đầu.

Sau đó, cô tiếp tục được điều trị bằng một liệu trình mạnh hơn. Quá trình này ảnh hưởng đáng kể đến thể trạng, khiến Đan Thy thường xuyên mệt mỏi.

Cô mắc căn bệnh ung thư khi vẫn còn nhiều dự định trong tương lai. Ảnh: TikTok nhân vật

Nữ TikToker cho biết ở lần điều trị thứ hai, bác sĩ thông báo phác đồ mạnh nhất vẫn chưa mang lại đáp ứng như mong muốn, trong khi lượng tế bào ung thư được cô nhắc đến ở mức hơn 80%.

Trong thời gian điều trị nội trú, Đan Thy cho biết tổng chi phí y tế đã vượt 300 triệu đồng. Sau khi xuất viện, sức khỏe của cô vẫn còn yếu và cần thời gian để hồi phục.

Trước khi công khai tình trạng sức khỏe, Đan Thy từng đăng hình ảnh mặc trang phục bệnh nhân tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM. Khi đó, cô chưa giải thích nguyên nhân khiến mình xuất hiện tại bệnh viện.

Đến tháng 5, nữ TikToker chính thức thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 23.

Trong video chia sẻ với hơn 11,2 triệu người theo dõi vào thời điểm đó, cô nói về những kế hoạch còn dang dở trong công việc và cuộc sống. Đan Thy cũng cho biết quá trình điều trị có thể khiến cô không thể duy trì việc đăng video với tần suất như trước.

Dù phải đối mặt với biến cố sức khỏe khi còn trẻ, cô khẳng định sẽ cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục cập nhật tình hình tới những người quan tâm.

Video thông báo khi đó nhận được hơn 2,6 triệu lượt xem chỉ sau 3 giờ và gần 7.000 bình luận. Phần lớn phản hồi thể hiện sự bất ngờ, đồng thời gửi lời động viên tới nữ TikToker.

Điểm cần lưu ý khi nói về trường hợp của Đan Thy là cô hiện chỉ công khai thông tin mình mắc ung thư máu, chưa cho biết cụ thể thuộc loại bệnh nào.

Ung thư máu là cách gọi chung cho nhóm bệnh ung thư xuất phát từ các mô tạo máu như tủy xương hoặc từ những tế bào thuộc hệ miễn dịch. Nhóm này bao gồm nhiều bệnh khác nhau, trong đó có bệnh bạch cầu, u lympho và đa u tủy.

Mỗi loại có đặc điểm sinh học, tốc độ tiến triển và phương pháp điều trị riêng. Vì vậy, chỉ từ thông tin “ung thư máu” không thể xác định chính xác mức độ bệnh hoặc tiên lượng của một trường hợp cụ thể.

Với bệnh bạch cầu cấp, các tế bào bất thường có thể tăng sinh nhanh trong tủy xương và ảnh hưởng đến quá trình tạo máu bình thường. Người bệnh có thể gặp tình trạng mệt mỏi, xanh xao, sốt kéo dài, nhiễm trùng tái diễn, dễ chảy máu hoặc xuất hiện các cơn đau xương khớp.

Một số thể bệnh mạn tính lại diễn tiến âm thầm hơn và có thể được phát hiện tình cờ qua xét nghiệm máu. Tùy trường hợp, người bệnh có thể xuất hiện hạch to, gan hoặc lách to.

Việc điều trị không có một công thức chung cho tất cả bệnh nhân. Tùy loại ung thư, đặc điểm bệnh, giai đoạn, thể trạng và khả năng đáp ứng, bác sĩ có thể lựa chọn những phương pháp khác nhau.

Các hướng điều trị hiện nay có thể bao gồm hóa trị, ghép tế bào gốc tạo máu, liệu pháp miễn dịch, kháng thể đơn dòng hoặc thuốc nhắm trúng đích.

Việc một phác đồ không mang lại đáp ứng như kỳ vọng cũng không có nghĩa mọi trường hợp đều diễn tiến giống nhau. Chính loại bệnh và đặc điểm cụ thể của từng bệnh nhân mới là cơ sở để bác sĩ đánh giá và lựa chọn hướng điều trị tiếp theo.

Khi thông báo mắc bệnh hồi tháng 5, Đan Thy từng nhìn lại lối sinh hoạt của mình trong những năm trước đó.

Nữ TikToker cho biết cô từng thường xuyên thức khuya, có thời điểm đến 6-7 giờ sáng mới ngủ, tắm khuya, uống nhiều trà sữa và ít uống nước lọc. Trong một chia sẻ khác, cô cũng nhắc đến việc uống nhiều nước ngọt và gần như không uống nước lọc trong khoảng 3 năm.

Tuy nhiên, những thói quen này không thể được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến cô mắc ung thư máu.

Ung thư hình thành từ những biến đổi trong gen kiểm soát sự phát triển và phân chia của tế bào. Các biến đổi này có thể xuất hiện trong quá trình tế bào phân chia, liên quan đến một số yếu tố môi trường hoặc trong một số trường hợp có yếu tố di truyền.

Đối với riêng Đan Thy, cô chưa công khai loại ung thư máu cụ thể cũng như nguyên nhân được xác định về mặt y khoa. Vì vậy, không thể dựa vào những chia sẻ về thói quen sinh hoạt để kết luận nguyên nhân bệnh.

Sau khi xuất viện, Đan Thy cho biết tinh thần của cô hiện đã ổn định hơn. Thay vì tập trung vào việc giải thích những điều đã xảy ra, nữ TikToker cho biết cô muốn ưu tiên chăm sóc bản thân và làm những điều mình yêu thích trong khả năng cho phép.

Cô cũng gửi lời động viên tới những người đang điều trị ung thư, khuyến khích họ tiếp tục cố gắng và không từ bỏ.