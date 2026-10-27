Dân thấp thỏm sống trong chung cư 50 năm tuổi như nhà hoang

Khu chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh (chung cư 5 tầng) được xây dựng từ năm 1978. Đây từng nơi sinh sống của công nhân Nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định (sau này là Công ty Dệt Nam Định).

Sau gần 5 thập kỷ xây dựng, hai tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhìn từ bên ngoài, những mảng tường cũ loang lổ, bong tróc, nhiều vị trí nứt vỡ khiến công trình trở nên nhếch nhác.

Bước vào bên trong, tình trạng xuống cấp càng hiện rõ ở các khu vực hành lang, cầu thang và trong những căn hộ.

Một số căn hộ cơi nới, làm “chuồng cọp” để mở rộng diện tích sử dụng, làm thay đổi kiến trúc ban đầu của công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều hạng mục hư hỏng, trần nhà nứt toác khiến người sống trong khu tập thể không khỏi bất an.

Do công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều năm trở lại đây, mỗi khi có bão đổ bộ, người dân sinh sống tại 2 tòa nhà phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

Nhiều người lo sợ về sự an toàn đã dọn đi nơi khác sinh sống và bỏ không căn hộ tại khu chung cư 5 tầng.

Không gian sống tồi tàn của cư dân chung cư cũ 5 tầng số 4.

Bà Trần Thị Thu Hà (SN 1981), cư dân sinh sống tại khu chung cư 5 tầng số 4, chia sẻ: “Gia đình tôi sống ở khu nhà này gần 40 năm. Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, công trình xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, nhiều vị trí tường bong tróc, nứt vỡ. Có hôm tôi đang nấu cơm mà mảng vữa rơi xuống sàn. Sống trong nhà mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nhất là mỗi khi mưa bão”.

Cùng chung nỗi lo, ông Huỳnh Tuấn Đạt (SN 1985), cư dân sống tại tầng 2, khu chung cư 5 tầng số 4, cho biết căn hộ ông đang ở cũng xuống cấp nghiêm trọng. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông không có khả năng chuyển đến nơi ở khác nên đành tiếp tục sinh sống trong căn hộ cũ dù không khỏi lo lắng về mức độ an toàn của công trình.

Khu vực bếp luôn ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Trên trần nhà, từng mảng vữa liên tục rơi xuống sàn.

Trước thực trạng xuống cấp của khu chung cư cũ 5 tầng, ngày 22/10, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt dự án xây dựng chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, với tổng mức đầu tư 502,2 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 10.260 m². Theo phương án được phê duyệt, hai tòa chung cư 5 tầng và chợ Xanh hiện trạng sẽ được phá dỡ để giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng công trình mới.

Chung cư mới được thiết kế gồm một tầng hầm, 15 tầng nổi và tum kỹ thuật, chiều cao khoảng 56 m, diện tích xây dựng khoảng 2.057 m². Công trình bố trí các khu căn hộ, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng, văn phòng cùng các hạng mục kỹ thuật khác. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. ﻿Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở của các hộ dân đang sinh sống tại khu chung cư cũ xuống cấp, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất công, chỉnh trang đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh Ninh Bình.