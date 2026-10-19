Dán 'tem' nhắc nhở người dân cảnh giác

Những chiếc xe “mời trộm” được các Tổ công tác Công an phường Hòa Khánh dán giấy nhắc nhở chủ phương tiện.

Trên thực tế, chỉ một phút chủ quan, một chiếc xe không được khóa cẩn thận cũng có thể trở thành cơ hội để kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp. Vì vậy, mọi người cần chú ý khóa cổ, khóa xe, sử dụng thêm thiết bị chống trộm khi cần thiết; ưu tiên gửi xe tại nơi an toàn, có người trông giữ, hạn chế để xe qua đêm ở vỉa hè hoặc nơi công cộng mà không có biện pháp bảo vệ.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là trong việc quản lý tài sản của mình. Mỗi người hãy chủ động phòng ngừa từ những việc nhỏ nhất, bởi bảo vệ tài sản tốt nhất vẫn là nâng cao cảnh giác và không để sơ hở tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động.