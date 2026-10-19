Dán 'tem' nhắc nhở người dân cảnh giác
Trong các ca tuần tra đêm khuya, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) phát hiện nhiều trường hợp xe máy để ngoài vỉa hè qua đêm nhưng không khóa xe, không có người trông giữ. Các tổ công tác đã có sáng kiến in, dán giấy nhắc nhở ngay trên phương tiện nhằm thông tin, cảnh báo chủ xe về nguy cơ mất trộm tài sản và nâng cao ý thức phòng ngừa.
Trên thực tế, chỉ một phút chủ quan, một chiếc xe không được khóa cẩn thận cũng có thể trở thành cơ hội để kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp. Vì vậy, mọi người cần chú ý khóa cổ, khóa xe, sử dụng thêm thiết bị chống trộm khi cần thiết; ưu tiên gửi xe tại nơi an toàn, có người trông giữ, hạn chế để xe qua đêm ở vỉa hè hoặc nơi công cộng mà không có biện pháp bảo vệ.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là trong việc quản lý tài sản của mình. Mỗi người hãy chủ động phòng ngừa từ những việc nhỏ nhất, bởi bảo vệ tài sản tốt nhất vẫn là nâng cao cảnh giác và không để sơ hở tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dan-tem-nhac-nho-nguoi-dan-canh-giac-post359607.html