Dán tem giả sản phẩm sâm Ngọc Linh, chủ kênh TikTok bị khởi tố
Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Phượng (SN 1986) và Đỗ Thành Tín (SN 1984), chủ kênh mạng xã hội “Già làng Tây Nguyên”, về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến thương hiệu sâm Ngọc Linh. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thành Tín, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Phượng.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dan-tem-gia-san-pham-sam-ngoc-linh-chu-kenh-tiktok-bi-khoi-to-post671813.antd