'Dân ta phải biết sử ta' lan tỏa trong sinh viên

Những câu hỏi, kiến thức lịch sử trở thành nguồn cảm hứng để các thành viên CLB tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các sự kiện, nhân vật lịch sử.

Tại CLB, những câu hỏi và kiến thức từ Gameshow trở thành nguồn cảm hứng để các thành viên tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về các sự kiện, nhân vật và dấu mốc lịch sử của dân tộc. Các buổi sinh hoạt, giao lưu, thi tìm hiểu kiến thức và gameshow nội bộ được tổ chức theo hướng trẻ trung, gần gũi, tạo không gian để sinh viên chủ động khám phá lịch sử.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học, việc hình thành CLB từ một chương trình truyền hình cho thấy sức lan tỏa của những cách tiếp cận lịch sử mới. Khi sinh viên được trực tiếp tham gia, tự tìm hiểu, đặt câu hỏi và trao đổi về các sự kiện, kiến thức lịch sử không còn khô cứng mà trở thành trải nghiệm và niềm yêu thích của người học.

Hoạt động của CLB cũng mở rộng không gian giao lưu, rèn luyện kỹ năng và chia sẻ niềm đam mê lịch sử trong sinh viên. Những nội dung lịch sử được chuyển tải thông qua các hình thức thi đấu, tương tác, trao đổi, giúp mỗi buổi sinh hoạt trở thành một hoạt động học tập giàu tính trải nghiệm. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội củng cố kiến thức, rèn khả năng tư duy, phản biện và làm việc cùng nhau.

Từ một chương trình truyền hình, “Dân ta phải biết sử ta” tiếp tục lan tỏa trong môi trường đại học, trở thành sân chơi bổ ích để sinh viên tìm hiểu lịch sử dân tộc.

Chủ nhiệm CLB, bạn Lê Thị Ly, sinh viên lớp Lịch sử B K22, Trường Đại học Khoa học, cho biết: Sau khi theo dõi Gameshow “Dân ta phải biết sử ta” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, các bạn sinh viên mong muốn có một không gian riêng để cùng tìm hiểu và ôn luyện kiến thức lịch sử. Từ mong muốn đó, CLB được thành lập và nhanh chóng thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Thành viên CLB không chỉ là sinh viên ngành Lịch sử mà còn đến từ nhiều ngành đào tạo khác. Sự đa dạng về chuyên ngành tạo không khí giao lưu sôi nổi, giúp mỗi thành viên có thêm góc nhìn về lịch sử, văn hóa dân tộc. Đây cũng là điều kiện để những kiến thức được chia sẻ trong CLB vượt ra ngoài phạm vi một môn học, trở thành mối quan tâm chung của sinh viên.

Bạn Đặng Điểu Nghĩa, sinh viên lớp Việt Nam học K23, thành viên CLB, chia sẻ: Việc tham gia các hoạt động của CLB giúp em cảm thấy hứng thú hơn với lịch sử. Qua quá trình giao lưu, tìm hiểu và thi kiến thức, em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời việc học cũng trở nên hiệu quả hơn.

Từ một chương trình truyền hình, “Dân ta phải biết sử ta” tiếp tục được lan tỏa trong môi trường đại học, trở thành một sân chơi do chính sinh viên tham gia, duy trì và phát triển. Hoạt động của CLB góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ bằng những hình thức sinh động, sáng tạo, tạo thêm động lực để sinh viên chủ động tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Qua đó, tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống được bồi đắp trong mỗi thành viên.