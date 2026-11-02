Dân số Trung Quốc duy trì trên 1,4 tỷ người

Số liệu do Cục Thống kê quốc gia công bố cho biết, đến cuối năm 2025, tổng dân số Trung Quốc đạt khoảng 1.404.890.000 người, và chiếm hơn 17% dân số toàn cầu.

Tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc năm 2025 đạt 79,25 tuổi, tăng 0,25 tuổi so với năm trước. Đây là một trong những chỉ số đáng chú ý phản ánh sự cải thiện điều kiện y tế, đời sống và chất lượng dân số của Trung Quốc.

Về cơ cấu dân số, đến cuối năm 2025, nhóm dân số trong độ tuổi 19-59 là hơn 851 triệu người, chiếm 60,6% tổng dân số. Trung Quốc hiện có hơn 272 triệu người có trình độ đại học trở lên, chiếm 19,4% tổng số dân. Tỷ lê công dân có trình độ khoa học đạt 16,7%, tăng 1,4 điểm phần trăm so với năm trước.

R.G