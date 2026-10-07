Dân số Đức có thể giảm còn 81,8 triệu người vào năm 2045

Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 2/3 trong tổng số 400 huyện và thành phố trực thuộc cấp huyện của Đức có thể chứng kiến dân số giảm vào năm 2045. Đáng chú ý, gần 200 khu vực vốn vẫn tăng dân số cách đây vài năm cũng được dự báo sẽ chuyển sang xu hướng giảm.

Trong lần đánh giá thứ năm này, các chuyên gia sử dụng 26 chỉ số thuộc bốn nhóm chính gồm dân số, kinh tế, giáo dục và điều kiện xã hội để so sánh tình hình giữa các địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển giữa các khu vực sẽ rất khác nhau. Nhiều đô thị lớn được dự báo tiếp tục thu hút dân cư và tăng dân số, trong khi một số vùng nông thôn có thể mất một tỷ lệ đáng kể cư dân.

Sự phân hóa đặc biệt rõ tại miền Đông nước Đức. Trong số 20 huyện và thành phố trực thuộc cấp huyện có kết quả đánh giá tổng thể thấp nhất, hiện có tới 12 địa phương nằm ở miền Đông, so với chỉ 5 địa phương vào năm 2019.

Các kết quả mới cho thấy thách thức dân số của Đức trong hai thập kỷ tới sẽ không chỉ nằm ở quy mô dân số toàn quốc, mà chủ yếu ở sự phân hóa ngày càng mạnh giữa các vùng đô thị tăng trưởng và những khu vực đang đối mặt với suy giảm dân số, già hóa và suy yếu về kinh tế - xã hội.

R.G