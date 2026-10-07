Đàn 'sinh vật lạ' hơn 20 con xuất hiện trên kênh, chia phe như chuẩn bị đại chiến, người dân phát hiện điều bất thường

Ngày 5/10, người dân tại khu vực Moo 7, phường Bang Krang, huyện Mueang Nonthaburi, Thái Lan bất ngờ phát hiện một đàn rái cá hơn 20 con xuất hiện trên kênh Bangkok Noi.

Theo ghi nhận của người dân, đàn rái cá gồm cả những con trưởng thành và con nhỏ, liên tục bơi lội, lặn xuống nước để săn bắt cá.

Sự xuất hiện đông đảo của loài động vật này khiến nhiều hộ dân sống dọc con kênh bất ngờ. Một số người cho biết đã sinh sống tại khu vực hơn 40 năm nhưng chưa từng chứng kiến số lượng rái cá lớn như vậy xuất hiện cùng lúc.

Đàn rái cá khiến người dân ngỡ ngàng. Ảnh: Khaosod.

Một người dân cho biết đàn rái cá xuất hiện vào khoảng 15h. Khoảng 2 năm trước, người dân từng bắt gặp 3-4 con tại khu vực này, song lần này số lượng đã tăng lên hơn 20 con.

Theo người dân địa phương, rái cá có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn khi nước từ khu vực thượng nguồn chảy xuống. Một số người nhận định đàn rái cá có thể đã theo dòng nước di chuyển đến đây, tuy nhiên nguyên nhân này chưa được xác nhận.

Đàn rái cá được quan sát chia thành hai nhóm, ở hai phía đối diện của con kênh. Có thời điểm, các cá thể ở hai nhóm hướng về phía nhau, tạo cảm giác như đang chuẩn bị đối đầu.

Hon 20 con rái cá bơi lội trên kênh. Ảnh: Khaosod.↵

Tuy nhiên, phần lớn thời gian, những con rái cá vẫn bơi lội và săn cá bình thường, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự chú ý của người dân xung quanh.

Rái cá là động vật hoang dã được bảo vệ và đóng vai trò là một trong những loài săn mồi tự nhiên trong hệ sinh thái. Vì vậy, việc hơn 20 cá thể bất ngờ xuất hiện trên con kênh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, nhất là những người sinh sống tại khu vực này trong nhiều thập kỷ.