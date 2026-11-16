Dàn siêu xe GTA 6 bất ngờ xuất hiện ngoài đời thực

Grand Theft Auto nói chung hay GTA 6 (GTA VI) nói riêng đang tạo nên cơn sốt trong giới game thủ toàn cầu, khi mở ra một thế giới hoàn toàn mới với địa danh Vice City thuộc bang Leonida, vốn mô phỏng theo thành phố Miami, bang Florida (Mỹ).

Tương tự các phần GTA trước, Rockstar Games tiếp tục giới thiệu các phiên bản hư cấu lấy cảm hứng từ các mẫu siêu xe thực tế. Tuy nhiên, lần này hãng game đã hợp tác với West Coast Customs để mang những cỗ máy tốc độ này ra ngoài đời thực.

Là biểu tượng của Vice City cũng như gắn liền với bộ phim truyền hình nổi tiếng Miami Vice, siêu xe Ferrari Testarossa được tái hiện trong GTA với chiếc Grotti Cheetah.

Tuy nhiên, chiếc xe này được quảng bá mang động cơ "V8 hút khí tự nhiên đặt giữa 4.9L", thay vì động cơ 12 xy-lanh đối đỉnh dung tích 4.9L của Ferrari Testarossa.

Ngoài ra, West Coast Customs còn nâng cấp bộ mâm 5 chấu đặc trưng, kết hợp ngoại thất 2 tông màu sơn "Vice City" chuyển đổi giữa xanh và hồng.

Progen Emerus là phiên bản hư cấu dựa trên siêu xe McLaren Senna. Theo như hãng độ, chiếc xe được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, tương tự mẫu xe ngoài đời thực.

Ngoại thất của mẫu xe này sở hữu gói ngoại thất khí động học quen thuộc của McLaren Senna, cánh gió khí động học cỡ lớn cũng như cửa tích hợp kính nhìn xuyên thấu...

Do vấn đề bản quyền, West Coast Customs không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các mẫu xe nguyên bản của những dự án này.

Pegassi Tempesta lần đầu được giới thiệu trong phần chơi trực tuyến GTA Online, và sắp tới sẽ tiếp tục gắn bó với GTA 6. Đây là phiên bản hư cấu của Lamborghini Huracan.

Đặc biệt hơn, mẫu siêu xe này sở hữu ngoại thất đặc trưng của lực lượng cảnh sát Vice Beach. Chưa rõ đây chỉ là chiến dịch quảng bá đơn thuần hay lực lượng cảnh sát trong GTA 6 sẽ sử dụng cỗ máy tốc độ này.

Trong thế giới GTA, Pegassi Tempesta được trang bị động cơ V10 dung tích hút khí tự nhiên 4.0L. Trong khi đó, Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10 5.2L.

Invetero Coquette tiếp tục góp mặt trong phần mới nhất của GTA. Với thế hệ này, mẫu xe trong thế giới ảo vẫn lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao Chevrolet Corvette.

Trong GTA 6, chiếc xe được mô phỏng theo phiên bản mới nhất Chevrolet Corvette C8, và điều này cũng được West Coast Customs hiện thực hóa.

Invetero Coquette khoác lên ngoại thất ngụy trang "Yeti Camo", bên cạnh những nâng cấp về gói ngoại thất, hệ thống treo, bộ mâm đa chấu cùng khóa trung tâm...

Albany Manana đã xuất hiện trong thế giới Grand Theft Auto kể từ GTA 3 (GTA III). Trong tiếng Tây Ban Nha, manana có nghĩa là "ngày mai".

Mẫu xe này được lấy cảm hứng từ dòng Cadillac Eldorado cổ điển từ những năm 1970. Đây là một trong những biểu tượng đặc trưng của văn hóa chơi xe Mỹ.

West Coast Customs đã nâng cấp mẫu xe cổ điển này với lớp sơn xanh Vice City, các chi tiết ngoại thất mạ vàng cũng như bộ mâm kích thước lớn của văn hóa Donk/Hi-riser.

Tương phản với văn hóa chơi xe Donk, Albany Buccaneer sở hữu phong cách Lowrider với phần thân xe hạ thấp sát mặt đất, kết hợp các họa tiết trang trí Chicano sặc sỡ.

Chiếc xe hư cấu này là sự kết hợp giữa Buick Riviera và Ford Fairlane. Nội thất của chiếc xe cũng được trang trí bọc da ngựa vằn và ốp nội thất mạ vàng đậm chất Miami.

Hiện tại, dàn siêu xe độc đáo trên đang "vi vu" qua những con đường biểu tượng của thành phố Miami trong chiến dịch quảng bá tựa game bom tấn GTA 6, vốn sẽ chính thức ra mắt toàn cầu ngay trong tuần này.

Thu Uyên