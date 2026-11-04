Dàn sao Việt biến chiếc xe điện VF3 thành món đồ chơi độc lạ như thế nào?

Trong showbiz Việt, mẫu xe VF3 vốn đã là lựa chọn quen thuộc để các nghệ sĩ thể hiện phong cách và cá tính riêng.

Người đi đầu trong trào lưu "đập đi xây lại" ngoại hình ban đầu của xe chính là Ngô Kiến Huy. Nam ca sĩ quyết định loại bỏ hoàn toàn vẻ đáng yêu đô thị nhằm biến chiếc VF3 mang đậm phong cách Mini Jeep. Phần đầu xe được đắp mặt ca-lăng gồ ghề, phần cản trước vuông vức mô phỏng dòng xe địa hình việt dã, phối cùng nước sơn màu xanh quân đội mờ và hệ thống đèn tròn hoài cổ in 3D.

Ngô Kiến Huy từng nâng cấp chiếc VF3 theo phong cách riêng, không đụng hàng.

Nam ca sĩ chi số tiền không nhỏ để làm mới chiếc xe thành phiên bản Mini Jeep.

Chưa dừng lại ở đó, Ngô Kiến Huy thẳng tay tháo hàng ghế sau, biến khoang cabin 4 chỗ thành khoang chứa đồ bọc sợi carbon chuyên dụng để phục vụ việc đi diễn. Ghế lái thay bằng ghế đua thể thao ôm sát, gầm lắp phuộc hiệu năng cao điều chỉnh cứng mềm, kèm theo logo "Thỏ Đen" độc quyền. Thay vì giữ dáng vẻ che mưa che nắng thông thường, chiếc xe được độ lại chẳng khác nào “đồ nghề” của một tay mê phượt hạng nặng.

Trái ngược hoàn toàn với phong cách phong trần của Ngô Kiến Huy, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga lại mang đến một phiên bản tràn đầy năng lượng ngọt ngào. Dù từng cầm lái nhiều dòng xe sang đắt đỏ từ Mercedes tới Lexus, nữ diễn viên vẫn tậu thêm chiếc xe nhỏ gọn này rồi nâng cấp trong suốt một tuần.

Chiếc xe của Quỳnh Nga được phủ lớp decal hồng pastel, điểm xuyết họa tiết thỏ và đổi tên thành "bé Thỏ". Toàn bộ nội thất chuyển sang tông trắng - hồng đồng điệu, ghế da quả trám sang xịn chỉnh điện, vô-lăng bọc da cao cấp và gắn cả bầu trời sao lấp lánh trên trần xe.

Chiếc xe hồng nữ tính của "cá sấu chúa" Quỳnh Nga.

Trấn Thành từng khiến cõi mạng bất ngờ khi tự tay đăng clip dài hơn 8 phút nói về trải nghiệm cầm lái chiếc xe điện tí hon trên trang cá nhân hơn 18 triệu người theo dõi. Đáng nói, nam MC khẳng định bản thân tự bỏ tiền túi mua xe và trải nghiệm như một người dùng bình thường, chứ không nhận một đồng tiền quảng cáo.

Trấn Thành trải nghiệm mẫu xe VF3 vàng.

Với lối nói chuyện hóm hỉnh và hoạt ngôn quen thuộc, Trấn Thành dành lời khen cho khả năng linh hoạt của xe khi luồn lách qua các con hẻm chật hẹp hay kẹt xe giờ cao điểm tại TP.HCM.

Trong khi đó, nghệ sĩ Tự Long lại thể hiện phong cách chơi xe “độc nhất vô nhị”. Vốn trung thành với các dòng xe gia đình truyền thống, nam danh hài khiến khán giả ngỡ ngàng khi chốt đơn cùng lúc hai chiếc xe điện mini màu vàng.

Chưa dừng lại ở đó, độ chịu chơi của "anh tài" này còn được đẩy lên đỉnh điểm khi bấm biển số. Nghệ sĩ Tự Long sẵn sàng chi 130 triệu đồng tại một phiên đấu giá nhằm rước về tấm biển 30K - 595.55 gắn lên xe. Biển số này đã có giá khoảng hơn một nửa so với giá trị chiếc xe.

NSND Tự Long "chịu chơi" với biển số đẹp.