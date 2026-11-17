Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo cùng người bạn đời tổ chức đêm tiệc kỷ niệm 10 năm quen nhau tại Mỹ. Không gian và các nghi thức của sự kiện được đầu tư trang trọng như một lễ cưới, quy tụ đông đảo người thân, bạn bè, đối tác và các nghệ sĩ thân thiết của cả hai.

Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ bay từ Việt Nam sang tham dự như Phương Uyên, Dương Triệu Vũ, Vy Oanh... Sự hội ngộ của những người bạn lâu năm đã mang đến bầu không khí ấm áp, giàu cảm xúc cho gia đình nữ ca sĩ.

"Búp bê" Thanh Thảo và chồng doanh nhân. Ảnh: FBNV

Gia đình ca sĩ Thanh Thảo.

Em gái Thanh Thảo và ca sĩ Vy Oanh tại sự kiện.

Điểm nhấn của chương trình là khoảnh khắc Thanh Thảo xuất hiện trong trang phục cô dâu và mở màn bằng ca khúc mới mang tên "Gọi anh là chồng". Bài hát do nhạc sĩ Đặng Thanh Tuyền sáng tác riêng dựa trên câu chuyện tình yêu của nữ ca sĩ. Tiết mục này không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa như lời khẳng định tình cảm chính thức của cô sau một thập kỷ gắn bó.

Chia sẻ về cột mốc này, Thanh Thảo bày tỏ: "Bài hát này được nhạc sĩ viết dựa trên chính câu chuyện thật của gia đình tôi. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa bao giờ chính thức tuyên bố trước mọi người mình là vợ chồng. Hôm nay là một cột mốc đặc biệt, ngày tôi chính thức gọi ba của con mình là chồng, thay cho mọi lời hẹn ước dài lâu".

Thanh Thảo xuất hiện trong trang phục cô dâu và trình bày ca khúc "Gọi anh là chồng".

"Gọi anh là chồng" đánh dấu sự tái hợp của nhạc sĩ Đặng Thanh Tuyền và Thanh Thảo sau ca khúc "50 năm về sau", đồng thời do ca sĩ Vicky Nhung đảm nhận phần hòa âm, phối khí. Khác với màu sắc tự sự, trầm lắng thường thấy ở các bản tình ca, nhạc phẩm được phối theo phong cách funky sôi động, tạo không khí tươi vui cho ngày kỷ niệm. Ngay khi giai điệu vang lên, ca từ gần gũi cùng phần trình diễn giàu cảm xúc của nữ ca sĩ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khách mời.

Bên cạnh âm nhạc, đêm tiệc còn trở nên lắng đọng với những lời chúc phúc từ hai bên gia đình, đặc biệt là phần phát biểu mộc mạc, chan chứa tình cảm của bố mẹ hai bên dành cho các con.

Trong buổi lễ, con gái của Thanh Thảo là bé Talia cũng thu hút sự chú ý qua những lời chúc chân thành gửi đến ba mẹ. Cô bé tự tin thể hiện khả năng ca hát và vũ đạo trên sân khấu, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật cùng phong thái trình diễn tự tin.

Sau các nghi thức trang trọng, không khí buổi tiệc tiếp tục được khuấy động bởi những tiết mục âm nhạc và màn giao lưu ngẫu hứng của các nghệ sĩ khách mời.

Dàn khách mời chung vui cùng Thanh Thảo. Ảnh: FBNV