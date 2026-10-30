Dàn sao thành cầu thủ tự do vào hè 2027

Harry Kane (Bayern Munich): Hợp đồng hiện tại của tiền đạo người Anh có thời hạn đến tháng 6/2027. Tuy nhiên, Bayern đang đàm phán gia hạn và Kane từng cho biết các cuộc thương lượng diễn ra tích cực.

Cristiano Ronaldo (Al Nassr): Siêu sao người Bồ Đào Nha có hợp đồng đến ngày 30/6/2027. Rạng sáng 30/10, CR7 vừa ghi hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp, giúp Al Nassr có thắng 5-3 trước Al Kholood. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là chân sút hàng đầu của CLB Saudi Arabia mùa này.

Bruno Fernandes (Manchester United): Thủ quân MU có hợp đồng đến tháng 6/2027 kèm tùy chọn gia hạn. Fernandes đang có phong độ bất ổn và gần đây phải ngồi dự bị trong trận gặp Bournemouth.

Lisandro Martinez (Manchester United): Trung vệ người Argentina có hợp đồng đến tháng 6/2027 kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Trong mùa 2026/27, anh đã ra sân 7 trận tại Premier League. Dù được HLV Michael Carrick tin tưởng, Martinez vẫn không tạo ra cảm giác an tâm ở hàng thủ.

Harry Maguire (Manchester United): Trung vệ người Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới nếu không được MU gia hạn. Maguire vẫn được sử dụng thường xuyên trong mùa này, với 8 lần ra sân tại Premier League và 2 trận ở Champions League.

Luke Shaw (Manchester United): Hậu vệ trái người Anh có hợp đồng dự kiến kết thúc vào tháng 6/2027. Mùa này, Shaw đã thi đấu 5 trận Premier League, đóng góp 1 kiến tạo. Tương lai của anh tại Old Trafford vẫn cần chờ quyết định từ ban lãnh đạo.

Kevin De Bruyne (Napoli): Tiền vệ người Bỉ có hợp đồng với Napoli đến ngày 30/6/2027. Ở mùa giải 2026/27, De Bruyne đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo sau 9 lần ra sân tại Serie A, cho thấy anh vẫn tạo ra ảnh hưởng đáng kể dù đã bước sang tuổi 35.

Thibaut Courtois (Real Madrid): Thủ môn người Bỉ là chốt chặn số một trong đội hình của Jose Mourinho. Trong mùa 2026/27, anh đã bắt chính 12 trận trên mọi đấu trường, thực hiện 45 pha cứu thua và giữ sạch lưới 2 lần. Real vẫn có thể đàm phán để giữ chân người gác đền chủ lực này.

Richarlison (Tottenham): Tiền đạo người Brazil có hợp đồng đến tháng 6/2027. Tuy nhiên, mùa giải hiện tại không diễn ra thuận lợi khi Richarlison nằm ngoài kế hoạch của HLV De Zerbi. Khả năng cựu cầu thủ Everton này bị thanh lý ngay trong tháng 1/2027 dễ xảy ra.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.