Dàn sao quốc tế tụ hội tại Lễ hội nhạc Jazz Đà Lạt 2026

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/11 tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Sự kiện là điểm nhấn trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần phát huy danh hiệu Đà Lạt là “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, đồng thời thúc đẩy kết nối văn hóa, nghệ thuật và du lịch địa phương.

Chương trình khai mạc diễn ra từ 17 - 22 giờ ngày 6/11 tại Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương. Đêm diễn dự kiến có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono (Nhật Bản), DaDaDa và JKC (Hàn Quốc), Nik West và Raul Mi’Don (Hoa Kỳ), cùng các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam như Yellow Star Bigband, Hoài Sa và Trần Thu Hà.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 diễn ra tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Linh Thư

Ngày 7/11, từ 18 - 21 giờ, các chương trình biểu diễn tiếp tục diễn ra tại khu vực trước Rạp 3/4 và khu Hòa Bình, với sự tham gia của Song Như và nhóm Cá Trê, JKC, DaDaDa, Mekong Bigband, Yellow Star Bigband cùng các nghệ sĩ khác. Việc tổ chức biểu diễn tại khu vực trung tâm nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận âm nhạc Jazz trong không gian đô thị.

Bên cạnh các chương trình phục vụ công chúng, tối 7/11 và ngày 8/11, khuôn viên dự án HAUS Đà Lạt sẽ có các chương trình biểu diễn dành cho khách mời, với sự góp mặt của Hồng Nhung, Nguyen Le Band đến từ Pháp, Musique De Salon, Đức Trí, Lân Nhã, Bùi Lan Hương và Bình An.

Nghệ sĩ guitar kiêm ca sĩ Raul Mi'Don đến từ Hoa Kỳ là một trong những tên tuổi quốc tế nổi bật dự kiến tham dự Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Ảnh: TL

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, người kiến tạo và tổng đạo diễn chương trình, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 hướng đến xây dựng một điểm hẹn văn hóa mới tại Đà Lạt, nơi nghệ sĩ trong nước và quốc tế giao lưu, kết nối thông qua âm nhạc Jazz. Việc lựa chọn Đà Lạt còn nhằm khai thác sự giao hòa giữa âm nhạc, cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc và bản sắc văn hóa địa phương, tạo trải nghiệm nghệ thuật khác biệt cho công chúng.

Về phía tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghệ thuật của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Thông qua việc kết hợp âm nhạc với không gian đô thị và cảnh quan đặc trưng, Lễ hội làm phong phú các hoạt động của Festival, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa và nâng cao sức hấp dẫn của Đà Lạt - Lâm Đồng đối với du khách trong nước, quốc tế.