Dàn sao quốc tế hội tụ tại Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026

Ngày 30/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Sự kiện do UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, với mục tiêu phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch.

Theo ban tổ chức, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ 6-8/11, tại nhiều địa điểm thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tổng đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Huy Tuấn.

Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam. Ảnh: BTC

Các sự kiện trong đêm khai mạc diễn ra từ 17h đến 22h ngày 6/11 tại Quảng trường Lâm Viên. Ngày 7/11, các hoạt động biểu diễn được tổ chức tại khu vực phía trước rạp 3/4, khu Hòa Bình. Lễ hội khép lại vào ngày 8/11 tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat (số 1 Đinh Tiên Hoàng) với chương trình dành cho khách mời.

Điểm nhấn của lễ hội là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West, Raul Midón (Hoa Kỳ), cùng các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc. Đại diện Việt Nam có diva Hồng Nhung, Trần Thu Hà, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Hoài Sa...

Sự hội tụ của các nghệ sĩ đến từ nhiều nền âm nhạc được kỳ vọng tạo nên không gian giao lưu đa dạng, kết nối những sắc thái jazz quốc tế với sáng tạo âm nhạc Việt Nam.

Đêm cuối cùng lễ hội sẽ được diễn ra tại khuôn viên dự án HAUS Da Lat. Ảnh: BTC

Phát biểu tại họp báo, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, lễ hội không chỉ mang đến hoạt động thưởng thức nghệ thuật mà còn thể hiện định hướng phát huy giá trị văn hóa, sáng tạo âm nhạc gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, danh hiệu “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO” vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu để Đà Lạt tiếp tục đưa âm nhạc trở thành một phần trong đời sống văn hóa, đồng thời mở rộng giao lưu quốc tế và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Tỉnh Lâm Đồng xác định chất lượng nghệ thuật, tính chuyên nghiệp trong tổ chức, cùng sự an toàn và thuận tiện cho người dân, du khách là những yêu cầu được đặt lên hàng đầu trong quá trình triển khai lễ hội.