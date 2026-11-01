Dàn sao quốc tế 'gây choáng' với loạt trang phục độc lạ đón lễ Halloween 2026

Halloween năm nay tiếp tục chứng kiến nhiều màn biến hóa đáng chú ý, từ những nhân vật kinh điển của văn hóa đại chúng đến các hình tượng sáng tạo đầy bất ngờ.

Alex Consani - độc lạ và đầy sáng tạo

Alex Consani tiếp tục thu hút sự chú ý với loạt ý tưởng hóa trang hài hước và khác biệt tại các bữa tiệc Halloween. Trong một hình ảnh được chia sẻ, nữ người mẫu hóa thân thành Thumb-Thumb, nhân vật có hình dáng như những ngón tay trong bộ phim Spy Kids, kết hợp bodysuit đỏ và túi Hermès Birkin. Cô cũng gây bất ngờ tại tiệc sinh nhật mang chủ đề Halloween của Kendall Jenner khi tái hiện bức tranh Mona Lisa theo phong cách sống động, tạo nên một màn biến hóa vừa độc đáo vừa hài hước.

Alex Consani thu hút sự chú ý với loạt ý tưởng hóa trang hài hước và khác biệt.

Hailey Bieber - hình tượng thiên thần quyến rũ

Trái ngược với phong cách tinh nghịch của Alex Consani, Hailey Bieber lựa chọn tạo hình thiên thần với vẻ ngoài nhẹ nhàng và nữ tính. Cô diện trang phục trắng kết hợp chất liệu lông vũ, tạo cảm giác mềm mại và thanh thoát. Điểm nhấn của tổng thể là chiếc vòng hào quang phát sáng trên đầu, giúp hình tượng thiên thần thêm phần nổi bật nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ đặc trưng.

Hailey Bieber lựa chọn tạo hình thiên thần với vẻ ngoài nhẹ nhàng và nữ tính.

Paris Hilton tái hiện biểu tượng Britney Spears

Paris Hilton tiếp tục thể hiện sự đầu tư cho mùa Halloween khi lựa chọn tái hiện hình ảnh nữ ca sĩ Britney Spears tại lễ trao giải VMAs 2001, với bộ trang phục nổi tiếng đi cùng chú trăn trên sân khấu.

Trước đó, Paris từng nhiều lần hóa thân thành những hình tượng gắn liền với sự nghiệp của Britney, từ bộ jumpsuit da đỏ trong Oops!... I Did It Again, trang phục nữ sinh của ...Baby One More Time đến hình ảnh tiếp viên hàng không trong Toxic. Bên cạnh màn hóa trang cá nhân, cô còn chia sẻ những khoảnh khắc cùng gia đình khi cả nhà hóa thân thành các nhân vật trong bộ phim Beauty and the Beast và The Addams Family .

Paris Hilton tiếp tục thể hiện sự đầu tư cho mùa Halloween.

Tate McRae - Catwoman cá tính

Tại bữa tiệc Halloween của Kendall Jenner, Tate McRae lựa chọn hóa thân thành Catwoman với phong cách quyến rũ và có phần nổi loạn. Nữ ca sĩ diện bodysuit da ôm sát, kết hợp mặt nạ mèo đặc trưng, tạo nên diện mạo cá tính.

Tate McRae lựa chọn hóa thân thành Catwoman với phong cách quyến rũ.

Harry Styles hóa thân thành huyền thoại Elvis Presley

Harry Styles mang không khí âm nhạc thập niên 1970 lên sân khấu với tạo hình lấy cảm hứng từ huyền thoại Rock 'n' Roll Elvis Presley. Nam ca sĩ diện bộ jumpsuit trắng đính đá lấp lánh, kết hợp quần ống loe mang đậm phong cách Disco, tái hiện hình ảnh biểu diễn đặc trưng của ông hoàng Rock 'n' Roll.

Harry Styles mang không khí âm nhạc thập niên 1970 lên sân khấu.

Anh từng gây chú ý khi tái hiện chính mình khi tham gia The X Factor năm 2010.

Kim Kardashian hóa thân thành con gái North West

Kim Kardashian tiếp tục đầu tư cho Halloween bằng một ý tưởng đặc biệt khi hóa thân thành... con gái North West. Nữ doanh nhân lựa chọn bộ trang phục mang phong cách grunge đặc trưng của cô bé, kết hợp mái tóc giả màu xanh băng nổi bật.

Troye Sivan - chú cao bồi Woody từ Toy Story

Troye Sivan mang đến màu sắc hoài niệm với tạo hình chú cao bồi Woodytrong loạt phim hoạt hình Toy Story. Nam ca sĩ lựa chọn chiếc mũ cao bồi rộng vành cùng khăn bandana đỏ buộc quanh cổ, tái hiện những chi tiết quen thuộc của nhân vật.

Troye Sivan mang đến màu sắc hoài niệm với tạo hình cao bồi Woody.

Lily Allen - Ý tưởng hóa trang độc đáo với sơ đồ chỗ ngồi Ticketmaster

Lily Allen thu hút sự chú ý với lựa chọn hóa trang khác biệt trong mùa Halloween năm nay. Nữ ca sĩ không lựa chọn nhân vật điện ảnh hay biểu tượng thời trang quen thuộc mà lấy cảm hứng từ sơ đồ chỗ ngồi trên nền tảng bán vé trực tuyến Ticketmaster.

Lily Allen cũng "phát sốt" vì xếp hàng mua vé "đu concert" như bao người.