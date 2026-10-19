Dàn sao pickleball Việt Nam tranh tài tại Hong Kong Slam

Trương Vinh Hiển trở lại thi đấu quốc tế và đăng ký ba nội dung tại Hong Kong Slam 2026.

Hong Kong Slam 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 25/10 tại Kai Tak Arena (Hong Kong, Trung Quốc), quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới. Giải thuộc hệ thống PPA Tour Asia, lần đầu được tổ chức ở cấp độ 1500, đồng thời khép lại mùa giải 2026.

Trương Vinh Hiển là một trong những đại diện Việt Nam đáng chú ý. Sau khi vắng mặt tại Kuala Lumpur Cup vì vấn đề sức khỏe, anh trở lại thi đấu quốc tế và vừa tham dự PPA Las Vegas Open 1000 tại Mỹ.

Tại Hong Kong, Vinh Hiển đăng ký ba nội dung gồm đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Ở nội dung đôi nam, anh sát cánh cùng Đỗ Minh Quân.

Sophia Huỳnh cũng vừa trở về từ Mỹ và sẽ đánh đôi nữ cùng Hồ Thị Trúc Tâm. Trong khi đó, Sophia Phương Anh kết hợp với tay vợt Nhật Bản Mayu Ito ở đôi nữ và Wil Shaffer ở đôi nam nữ.

Hồ Thị Trúc Tâm đặt mục tiêu cải thiện thành tích đơn nữ sau giải Macao Open chưa đạt kỳ vọng. Những đại diện Việt Nam khác gồm Ngô Hải Đăng, Hoàng Samurai, Đạt "Trố", Lê Xuân Đức và Andrew Anh Phạm.

Hong Kong Slam quy tụ nhiều tên tuổi lớn của pickleball quốc tế. Ở đôi nam, Ben Johns đánh cặp cùng Gabriel Tardio, trong khi Federico Staksrud sát cánh với Hayden Patriquin.

Nội dung đôi nam nữ có sự góp mặt của Ben Johns và Anna Leigh Waters, bên cạnh các cặp Anna Bright - Hayden Patriquin và Jorja Johnson - JW Johnson. Waters còn kết hợp cùng Anna Bright ở nội dung đôi nữ.

Ở đơn nam, Christopher Haworth cạnh tranh với Federico Staksrud, Hunter Johnson và Christian Alshon. Nội dung đơn nữ cũng có những tay vợt mạnh như Kaitlyn Christian, Chao Yi Wang và Yufei Long.

Với 1.500 điểm xếp hạng dành cho nhà vô địch ở các nội dung tương ứng, Hong Kong Slam là cơ hội để các đại diện Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng năng lực trước những đối thủ hàng đầu.

Giải được FPT Play phát sóng trực tiếp và độc quyền tại Việt Nam từ ngày 20 đến 25/10.