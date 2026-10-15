Dàn sao phim 'Bạn trai tôi là Hồ ly' hội ngộ sau 6 năm

Mới đây, đám cưới của nữ diễn viên Kim Yong Ji trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Đáng chú ý, loạt diễn viên từng góp mặt trong bộ phim Bạn trai tôi là Hồ Ly cùng xuất hiện trong ngày vui của người đồng nghiệp thân thiết, tạo nên màn hội ngộ được khán giả quan tâm sau nhiều năm tác phẩm lên sóng.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Kim Yong Ji rạng rỡ bên bàn tiệc cùng các đồng nghiệp. Lee Dong Wook, Kim Bum, Ryu Kyung Soo và Hwang Hee đều có mặt để chúc mừng cô dâu. Không khí buổi tiệc thân mật, vui vẻ với những nụ cười và động tác tạo dáng trước ống kính. Khung cảnh nhà truyền thống Hàn Quốc càng khiến khoảnh khắc hội ngộ thêm đặc biệt.

Dàn diễn viên 'Bạn trai tôi là Hồ ly' hội ngộ tại đám cưới Kim Yong Ju.

Kim Bum cũng chia sẻ hình ảnh chung của nhóm lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: “We have a new family member”. Lời nhắn dí dỏm cho thấy sự thân thiết giữa các diễn viên, đồng thời khiến người hâm mộ thích thú khi chứng kiến tình bạn của dàn sao vẫn được duy trì sau nhiều năm làm việc cùng nhau.

Bạn trai tôi là Hồ Ly lên sóng năm 2020, với sự tham gia của Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, Kim Bum và Kim Yong Ji. Bộ phim kể câu chuyện xoay quanh Lee Yeon, hồ ly chín đuôi từng là thần núi, cùng những bí ẩn đan xen giữa thế giới con người và các sinh vật huyền bí. Tác phẩm gây chú ý nhờ yếu tố kỳ ảo, câu chuyện tình cảm và dàn diễn viên có ngoại hình nổi bật.

Trong phim, Kim Yong Ji đảm nhận vai Ki Yu Ri, cô gái có quá khứ phức tạp, mang cá tính mạnh mẽ và vẻ ngoài bí ẩn. Nhân vật có mối liên hệ đặc biệt với Lee Rang do Kim Bum thủ vai. Dù câu chuyện giữa hai người không được xây dựng thành tuyến tình cảm chính thức, những lần họ xuất hiện cùng nhau vẫn để lại dấu ấn với một bộ phận khán giả.

Dù không có tuyến tình cảm nhưng khán giả lại thấy họ đẹp đôi mỗi khi xuất hiện chung khung hình với nhau.

Sự kết hợp giữa Kim Bum và Kim Yong Ji từng khiến nhiều người xem thích thú. Một bên là Lee Rang lạnh lùng, ngang tàng nhưng có chiều sâu cảm xúc; bên còn lại là Ki Yu Ri sắc sảo, mạnh mẽ và luôn thể hiện sự quan tâm dành cho anh theo cách riêng. Ngoại hình ăn ý cùng những tương tác trên màn ảnh khiến cả hai được người hâm mộ nhiệt tình “đẩy thuyền”, dù phim không xác nhận họ là một cặp đôi.

Sau thành công của phần đầu, Kim Bum và Kim Yong Ji tiếp tục góp mặt trong Bạn trai tôi là Hồ Ly 1938, phát sóng năm 2023. Việc các diễn viên cùng hội ngộ tại đám cưới lần này vì thế gợi lại nhiều kỷ niệm về bộ phim từng được khán giả yêu thích. Đặc biệt, hình ảnh Kim Bum đến chung vui trong ngày trọng đại của Kim Yong Ji càng khiến người hâm mộ nhớ đến cặp đôi từng được yêu mến trên màn ảnh.

Màn hội ngộ không chỉ là dịp dàn diễn viên gặp lại nhau mà còn cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết vẫn được giữ gìn sau khi dự án kết thúc. Với người hâm mộ Bạn trai tôi là Hồ Ly, khoảnh khắc này cũng là cơ hội để nhìn lại những nhân vật từng tạo nên sức hút cho bộ phim, trong đó có bộ đôi Lee Rang và Ki Yu Ri.

Kim Bum tại đám cưới Kim Yong Ji.