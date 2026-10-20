Dàn sao nữ Hollywood sở hữu những siêu xe triệu USD

Rihanna và chiếc Mercedes-Benz hàng hiếm

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Edition nằm trong bộ sưu tập của Rihanna.

Rihanna là một trong những nữ nghệ sĩ được nhắc đến nhiều khi nói về những bộ sưu tập ô tô có giá trị lớn. Danh sách do Santa Monica Observer công bố đề cập nhiều mẫu xe gắn với nữ ca sĩ, trong đó có Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia, Porsche 911 Turbo S và Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Edition.

Đáng chú ý là Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Edition, mẫu xe sản xuất giới hạn 75 chiếc trên toàn thế giới. Phiên bản này có thiết kế mui trần không kính chắn gió truyền thống, hướng đến trải nghiệm lái khác biệt so với những mẫu xe đường phố thông thường. Giá trị của xe được ước tính khoảng 1 triệu USD (khoảng 25,8 tỷ đồng).

Mercedes-Benz SLR McLaren sử dụng động cơ M155 V8 dung tích 5,4 lít với bộ siêu nạp, cho công suất tối đa 626 mã lực và mô men xoắn cực đại 780 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,8 giây và đạt tốc độ tối đa 334 km/h.

Missy Elliott và bộ sưu tập xe trị giá triệu USD

Nữ rapper Missy Elliott cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách những nghệ sĩ có bộ sưu tập ô tô đắt tiền. Theo CoPilot, tổng giá trị bộ sưu tập xe của cô được ước tính vượt 7 triệu USD (khoảng 181 tỷ đồng), bao gồm nhiều mẫu Lamborghini, Bentley, Ferrari và Rolls-Royce.

Trong số đó, Ferrari Enzo là chiếc xe có giá trị ước tính cao nhất, khoảng 3,73 triệu USD (khoảng 96,5 tỷ đồng). Đây là mẫu siêu xe được sản xuất với số lượng giới hạn, mang tên nhà sáng lập Ferrari Enzo Ferrari.

Bộ sưu tập của nữ rapper còn được ghi nhận có Lexus LFA và Spyker C8 Spyder, hai mẫu xe có thiết kế và định hướng khác biệt so với những dòng xe thể thao phổ biến.

Nữ rapper sở hữu nhiều siêu xe trong bộ sưu tập của mình.

Việc lựa chọn nhiều mẫu xe thuộc các thương hiệu và phân khúc khác nhau khiến garage của Missy Elliott trở thành một trong những trường hợp đáng chú ý khi đề cập đến thú chơi ô tô của giới nghệ sĩ.

Kylie Jenner và những mẫu xe giá hàng triệu USD

Kylie Jenner, ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân người Mỹ, thường được nhắc đến cùng những mẫu xe có giá trị lớn. Trong các danh sách về ô tô của giới nghệ sĩ, Bugatti Chiron và Ferrari LaFerrari là hai cái tên nổi bật gắn với cô.

Bugatti Chiron thuộc nhóm hypercar, được phát triển với trọng tâm là hiệu năng vận hành và tốc độ cao. Giá xe mới tùy phiên bản, cấu hình và thị trường có thể lên tới hàng triệu USD.

Trong khi đó, Ferrari LaFerrari là mẫu siêu xe hybrid hiệu năng cao được sản xuất giới hạn, có giá trị sưu tầm đáng kể trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Lady Gaga: Từ siêu xe thể thao đến xe sang

Khác với hình ảnh thường gắn với những mẫu xe siêu sang, bộ sưu tập ô tô của Lady Gaga có sự kết hợp giữa xe thể thao, sedan hạng sang và xe cổ. Nữ ca sĩ sở hữu hai chiếc Rolls-Royce Phantom, mỗi chiếc có giá ước tính khoảng 460.000 USD (khoảng 11,9 tỷ đồng).

Ngoài Rolls-Royce, Lady Gaga còn được nhắc đến với Lamborghini Huracán, Audi R8, Mercedes-Maybach S650 và một số mẫu xe cổ điển của Mỹ. Những lựa chọn này trải rộng từ xe thể thao hiệu năng cao đến các mẫu sedan chú trọng sự tiện nghi.

Đáng chú ý, bộ sưu tập của Lady Gaga không chỉ có những mẫu xe đắt tiền đời mới mà còn có những mẫu xe cổ như Lincoln Continental Convertible đời 1965/1966, Ford Mustang Convertible đời 1967 hay Chevrolet Nova SS đời 1969/1970...

Lady Gaga và chiếc Tesla Cybertruck của mình.