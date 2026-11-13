Dàn sao khủng quy tụ tại Sầm Sơn: Gala Sao Mai 2026 bùng nổ đêm nhạc bên bờ biển

Gala Sao Mai được tổ chức hoành tráng tại quảng trường biển Sầm Sơn.

Lần đầu tiên cập bến xứ Thanh, Gala Sao Mai 2026 bước ra khỏi không gian nhà kính quen thuộc để đưa những giọng hát nội lực bậc nhất đến gần hơn với khán giả ngoài trời. Sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện, lên sóng trực tiếp lúc 21h ngày 15/11 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVgo.

Hội tụ 11 sắc thái âm nhạc quyến rũ

Điểm tựa làm nên sức hút cho đêm tiệc âm nhạc chính là danh sách 11 nghệ sĩ khách mời: Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Khoa, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh, Huyền Trang và Quách Mai Thy.

Những khoảng giọng nội lực & biến hóa: Hồ Quỳnh Hương gây thương nhớ bởi cách xử lý cảm xúc điêu luyện. Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến và Lâm Bảo Ngọc tiếp tục khẳng định vị thế “kỹ thuật thanh nhạc” với những nốt cao chót vót.

Mảnh ghép trữ tình & dân gian: Giọng ca Anh Thơ đằm thắm, sâu lắng mang âm hưởng dân gian xứ Thanh — cũng là quê hương của nữ ca sĩ. Cùng với đó, Huyền Trang và Quách Mai Thy mang đến hơi thở tươi mới cho chất liệu truyền thống. Nguyễn Ngọc Anh lại ghi dấu ấn riêng bằng lối hát trữ tình, da diết.

Poster Gala Sao Mai 2026

Dấu ấn Rock & sự trở lại kỷ niệm: Chất phong trần, máu lửa từ rock của Phạm Anh Khoa hứa hẹn bùng nổ sân khấu. Trong khi đó, sự xuất hiện của Đoàn Thúy Trang (“Tình yêu màu nắng”) và Lê Việt Anh gợi nhắc lại mùa giải Sao Mai 2011 rực rỡ, đánh dấu hành trình trưởng thành đầy tự hào của hai nghệ sĩ.

Màn hòa giọng đa thế hệ: Kỳ vọng từ những kết hợp bất ngờ

Sát cánh cùng dàn sao gạo cội là những gương mặt xuất sắc nhất Sao Mai 2026. Sau chặng đường 6 đêm liveshow đầy cạnh tranh, các thí sinh trẻ có cơ hội khẳng định bản lĩnh trước hàng nghìn khán giả tại Quảng trường biển.

Các thí sinh vòng chung kết Sao Mai 2026

Điểm nhấn đáng chờ đợi nhất đêm tiệc chính là những màn song ca, hợp xướng giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Sự trải nghiệm, vững vàng của thế hệ đi trước kết hợp cùng tư duy trẻ trung, phá cách của thế hệ trẻ hứa hẹn khoác lên áo mới cho những ca khúc quen thuộc.

Trải nghiệm cuối tuần trọn vẹn tại Sầm Sơn

Không chỉ là đêm nhạc thuần túy, Gala Sao Mai 2026 mở ra lý do hoàn hảo cho một chuyến ngẫu hứng cuối tuần:

Hòa mình vào không gian hội hè: Từ ngày 13–15/11, Quảng trường biển diễn ra các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, gian hàng văn hóa – du lịch và không khí nhộn nhịp của Carnival đường phố Sầm Sơn.

Khám phá danh thắng & ẩm thực: Du khách có thể thong dong dạo đường Hồ Xuân Hương, ghé đền Độc Cước, thăm Hòn Trống Mái trên núi Trường Lệ trước khi thưởng thức tiệc hải sản tươi sống, nem chua hay bánh gai Tứ Trụ đặc sản.

Một buổi sáng bình yên đón gió biển, buổi chiều thưởng ngoạn danh thắng, bữa tối đậm đà hương vị xứ Thanh và buổi tối thăng hoa cùng âm nhạc — Gala Sao Mai 2026 hứa hẹn là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ trong tháng 11 này.

Sân khấu hoành tráng.

GALA SAO MAI 2026

Thời gian: 21h00 Chủ nhật, ngày 15/11/2026

Địa điểm: Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Truyền hình trực tiếp: Kênh VTV3 & Nền tảng VTVgo

Nguồn: https://nguoidepshowbiz.com.vn/ban-tin-sao-viet/dan-sao-khung-quy-tu-tai-sam-son-gala-sao-mai-2026-bung-no-dem-nhac-ben-bo-bien-331352.html