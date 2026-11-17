Tại sự kiện, nữ ca sĩ công bố "My's Show - Tình 10 năm" sẽ diễn ra vào tối 3/1/2027 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Đêm nhạc quy tụ dàn khách mời tên tuổi gồm NSƯT Hoài Linh, danh ca Hương Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Tiêu Minh Phụng, Ngọc Phụng, nghệ sĩ hài Lâm Vỹ Dạ, MC Nguyên Khang, hai con gái nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Quỳnh Trang, cùng nhiều những khách mời bí mật chưa được tiết lộ.

Ca sĩ Tố My công bố "My's Show - Tình 10 năm" với nhiều khách mời nổi tiếng

Dấu gạch nối khép lại hành trình 10 năm và mở ra chương mới

Theo dõi đoạn clip nhìn lại chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật ngay tại sự kiện, Tố My không giấu được sự xúc động. Xuất thân là cử nhân Luật và rẽ hướng sang ca hát từ bệ phóng "Solo cùng Bolero 2015", nữ ca sĩ cho rằng 10 năm tuy không quá dài nhưng đủ để cô trải qua trọn vẹn những cung bậc cảm xúc từ thăng hoa đến áp lực, thử thách. Nhân dịp này, Tố My gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô, tiền bối, đồng nghiệp như ca sĩ Quang Lê, Ngọc Phụng, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển… cùng đông đảo khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành suốt một thập kỷ qua.

Chia sẻ về lý do chọn thời điểm đầu năm 2027 để thực hiện liveshow sau gần 9 năm kể từ đêm nhạc năm 2017, Tố My cho biết đây là giấc mơ được cô ấp ủ từ lâu và dành hơn nửa năm cùng ê-kíp lên kế hoạch thực hiện. "Tôi chọn ngày 3/1/2027 vì muốn liveshow này như một dấu gạch nối, khép lại chặng đường 10 năm để mở ra một trang mới khác biệt và đổi mới hơn. Dịp đầu năm mới cũng mang ý nghĩa cầu chúc cho mọi thứ khởi sắc", nữ ca sĩ bộc bạch.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm đến chúc mừng Tố My và "My's Show - Tình 10 năm"

Bên cạnh việc tái hiện những bản hit và hình ảnh gắn liền với tên tuổi, "My's Show - Tình 10 năm" hứa hẹn mang đến sự bứt phá mạnh mẽ cả về âm nhạc, dàn dựng lẫn tạo hình, đồng thời lần đầu hé lộ những câu chuyện chưa từng kể của Tố My. Điểm nhấn thú vị của chương trình còn nằm ở tên các hạng vé đậm chất Nam Bộ như: Áo dài, Áo bà ba, Nón lá, Khăn rằn, Guốc mộc, Xuồng ba lá, Cầu dừa, Bến phà…

Dù là người con miền Trung, Tố My cho biết 15 năm lập nghiệp tại miền Nam đã mang lại cho cô quá nhiều kỷ niệm và cơ hội phát triển. Do đó, việc lồng ghép văn hóa Nam Bộ vào liveshow ngay sau khi ra mắt album vol.2 chính là món quà tri ân cô dành cho mảnh đất và khán giả nơi đây.

Tố My và Quang Lê là những người anh em đồng nghiệp thân thiết luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp

Cũng tại họp báo, teaser giới thiệu liveshow được trình chiếu, khắc họa hình ảnh một "ngọc nữ" của dòng nhạc trữ tình - dân ca biến hóa đa dạng sau 10 năm ghi dấu son. Trước đó, ở album vol.2 gồm 8 MV nhiều màu sắc, Tố My đã mạnh dạn kết hợp nhạc dân tộc với âm nhạc điện tử nhằm làm mới bản thân và đáp ứng thị hiếu thưởng thức hiện đại của khán giả.

Áp lực chạm đến trái tim khán giả

Trong phần giao lưu với báo chí, Tố My thừa nhận bản thân chịu nhiều áp lực khi thực hiện cột mốc 10 năm, bởi chương trình không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc thông thường mà phải kể được câu chuyện bằng ngôn ngữ âm nhạc có chiều sâu. Cô đặt trọn niềm tin vào T Production và tổng đạo diễn Trần Thành Trung - đơn vị đứng sau hàng loạt chương trình giải trí lớn - để đảm bảo sự chỉn chu, mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh rạng rỡ bên Tố My. Cô cũng chuẩn bị trở lại điện ảnh với bộ phim "Mẹ Mìn" trong tháng 11 này

Ở chặng đường tiếp theo, Tố My định hướng làm mới dòng nhạc quê hương, dân ca để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, nữ ca sĩ chia sẻ cô từng đánh đổi nhiều sức khỏe, mồ hôi và nước mắt vì quá mải mê công việc. Sau khi vượt qua biến cố sức khỏe và bình phục, Tố My khẳng định cô đã sẵn sàng trở lại đường đua âm nhạc với 200% năng lượng. Đặc biệt, trong liveshow sắp tới, cô sẽ lần đầu thử sức diễn hài kịch cùng NSƯT Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ để mang đến màu sắc mới lạ cho khán giả.

Về phía đơn vị sản xuất, tổng đạo diễn Trần Thành Trung tiết lộ anh và Tố My biết nhau từ lâu nhưng phải đến gần đây mới thực sự nói chuyện và có cơ hội hợp tác. Ban đầu, anh mất 3-4 tháng cân nhắc vì bolero và dân ca là mảng âm nhạc lần đầu anh đảm nhận việc thực hiện liveshow. Tuy nhiên, sự chân thành, kiên trì và cầu toàn của Tố My đã thuyết phục anh nhận lời.

"Khi bắt tay vào thực hiện, tôi tìm hiểu mọi thứ về Tố My để xây dựng một chương trình khắc họa đúng chân dung của cô ấy nhất qua 3 chương: Khởi nghiệp, Thăng hoa và Chặng đường mới. Chúng tôi khai thác hai chất liệu đắt giá là dòng nhạc dân ca Nam Bộ từng giúp My thành công và quê hương Quảng Nam của cô ấy để tái hiện các lễ hội văn hóa đặc trưng, tạo nên dấu ấn riêng biệt", đạo diễn Trần Thành Trung chia sẻ.

Anh cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng hình ảnh Tố My đa năng, hội nhập, có thể chinh phục nhiều thể loại âm nhạc và khán giả trẻ, đồng thời tiết lộ đêm nhạc sẽ có cả yếu tố nhạc kịch bi - hài với màn tung hứng diễn xuất của nữ ca sĩ.

Tại buổi họp báo, các nghệ sĩ khách mời như Quang Lê, Ngọc Phụng, Thiêng Ngân cũng dành nhiều lời chúc tốt đẹp cho Tố My. Riêng ca sĩ Quang Lê dù vừa đáp chuyến bay từ Ý về Việt Nam vào sáng 16/11 trong tình trạng thiếu ngủ vẫn nhiệt tình góp mặt, giao lưu hài hước và ngẫu hứng song ca cùng Tố My ca khúc "Thương nhau câu hò sắt son".

Theo công bố từ ban tổ chức, vé "My's Show - Tình 10 năm" sẽ mở bán sớm từ 10h ngày 19/11 và mở bán chính thức vào lúc 10h ngày 21/11. Ngay tại khuôn khổ buổi họp báo, gần 200 vé đã được các khách mời và khán giả đặt mua ủng hộ.