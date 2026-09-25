Dàn sao Hoa ngữ Hứa Khải - Châu Dã hội ngộ khán giả Việt

Vừa qua, sự kiện “2026 iQIYI Starship - Gặp gỡ đoàn phim Nhất Âu Xuân tại Việt Nam” đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên chuỗi sự kiện giao lưu quốc tế này hạ cánh tại Việt Nam, tạo cơ hội để hai diễn viên chính Hứa Khải và Châu Dã trực tiếp gặp gỡ khán giả, tái hiện các phân cảnh đáng nhớ và giao lưu văn hóa, qua đó quảng bá cho bộ phim cổ trang đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Hứa Khải và Châu Dã lần đầu đến Việt Nam gặp gỡ và giao lưu cùng khán giả

Đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hoa ngữ, “Nhất Âu Xuân” đánh dấu lần đầu tiên Hứa Khải và Châu Dã đóng cặp trên màn ảnh. Trước đó, Hứa Khải đã được biết đến rộng rãi và ghi dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong bom tấn truyền hình “Diên hy công lược”, cùng hàng loạt dự án cổ trang danh tiếng. Trong khi đó, Châu Dã cũng từng gây ấn tượng sâu sắc từ tác phẩm điện ảnh “Em của thời niên thiếu” và liên tục khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau.

Bộ phim “Nhất Âu Xuân” (chính thức lên sóng trên iQIYI International từ ngày 17/9) là một câu chuyện kết hợp khéo léo giữa các yếu tố báo thù, đấu trí quyền lực và tình cảm. Tác phẩm xoay quanh hành trình của Thẩm Nhuận (Hứa Khải) và Tạ Thanh Viên (Châu Dã), hai con người cùng mang theo những tổn thương từ bi kịch gia đình, trải qua quá trình từ thăm dò, nghi ngờ đến thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau để vén màn những bí mật bị chôn vùi.

Tại sự kiện, hai nghệ sĩ đã cởi mở chia sẻ về quá trình xây dựng tâm lý nhân vật. Hứa Khải cho biết, vai diễn của anh đòi hỏi cách thể hiện tinh tế hai thân phận Thẩm Nhuận và Nghiêm Thụy, đặc biệt là sự tương phản giữa vẻ ngoài ôn hòa và sự sắc sảo được che giấu bên trong. Về phía Châu Dã, cô chia sẻ về cách nhân vật Tạ Thanh Viên che giấu thân phận Trần Vân Nha, mượn vẻ ngoài tưởng chừng yếu đuối để che đậy mục đích thực sự và bình tĩnh, khéo léo ứng phó với hiểm nguy.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, hai diễn viên còn ghi điểm bởi sự thân thiện. Đến TP. Hồ Chí Minh sớm hơn một ngày, Hứa Khải bày tỏ sự bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả Việt và hào hứng chia sẻ trải nghiệm về ẩm thực địa phương: “Món khiến tôi ấn tượng nhất là thịt nướng cuốn rau. Cách người Việt sử dụng rất nhiều loại rau sống trong bữa ăn mang lại một trải nghiệm thực sự thú vị”. Nam diễn viên cũng tiết lộ anh đã nhanh chóng biết đến phở và bánh mì, tạo nên sự gắn kết tự nhiên với người hâm mộ.

Sự kiện thu hút đông đảo khán giả đến gặp gỡ và giao lưu cùng Hứa Khải và Châu Dã

Điểm nhấn của buổi giao lưu là khoảnh khắc Hứa Khải và Châu Dã cùng nhau tái hiện những phân cảnh tình cảm đáng nhớ trong phim ngay trên sân khấu. Đặc biệt, màn diễn lại một cảnh tình cảm với chi tiết “hôn hụt” đã khiến toàn bộ khán phòng không ngừng hò reo thích thú. Cả hai còn nhiệt tình chia đội với khán giả để tham gia các trò chơi tương tác, chứng minh sự ăn ý và tinh thần cởi mở.

Sự kiện khép lại trong không khí ấm áp khi Hứa Khải và Châu Dã gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt đến người hâm mộ. Cả hai bày tỏ mong muốn sớm có dịp trở lại Việt Nam trong những dự án nghệ thuật mới, đồng thời mời khán giả tiếp tục đồng hành cùng “Nhất Âu Xuân” trên nền tảng trực tuyến.