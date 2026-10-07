Dàn sao góp mặt tại Đại nhạc hội kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong hai ngày, 10 và 11-10 tại Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động cấp Trung ương.

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10/10 là lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Dự kiến, sự kiện thu hút sự tham gia của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội.

Đây là chương trình tổng kết và hội tụ các lực lượng tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cùng nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện tiêu biểu được tạo nên trong suốt hành trình; ghi nhận sự tham gia, đóng góp của các địa phương, đơn vị, đội hình và thanh niên.

Cùng với hoạt động tổng kết hành trình, trong sáng 10/10, đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm. Hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long điều hành chương trình gặp gỡ báo chí.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Gala được xây dựng theo mạch “Những câu chuyện đẹp - Những con người đẹp - Những hành động đẹp”, kết hợp giữa nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu. Điểm nhấn của chương trình là lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Bên cạnh đó, triển lãm "70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam" tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, sẽ tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; giới thiệu những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc và những đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên, sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hóa đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu gắn với hoạt động, phong trào Hội; tổ chức các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương, đơn vị.

Ca sĩ Hà Myo phát biểu tại buổi họp báo

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ diễn ra vào tối ngày 11-10. Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu, cán bộ, hội viên, thanh niên…

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” - Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm được Trung ương Hội triển khai trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội.

Khép lại chuỗi hoạt động là Đại nhạc hội thanh niên 2026 với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab. Đại nhạc hội hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc và trở thành điểm hẹn được mong chờ của thanh niên Thủ đô.

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm được triển khai gắn giáo dục truyền thống với các hoạt động thực tiễn, sáng tạo và hội nhập; góp phần tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến trong thanh niên. Đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực sáng tạo và khẳng định vai trò trong xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hướng tới củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.