'Dàn sao' dự APEC cùng ông Trump, Jensen Huang thì sao?

Các thành viên của phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc chờ đợi trước lễ chào đón ở Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: China Daily.

Các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, trong đó có CEO Tesla Elon Musk và CEO Mastercard Michael Miebach, dự kiến tham gia phái đoàn của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tuần tới, theo South China Morning Post (SCMP).

CEO Nvidia - ông Jensen Huang cũng từng được thảo luận về khả năng tham gia chuyến đi. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông hiện chưa chắc chắn giữa lúc những tranh cãi liên quan đến nhà lãnh đạo này đang gây chấn động Nvidia và ngành công nghệ.

Theo các nguồn tin đề nghị giấu tên, Musk, Miebach và Huang đều nằm trong danh sách những lãnh đạo doanh nghiệp mà ông Trump dự định đưa tới Trung Quốc. Cả ba từng tháp tùng Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook và Giám đốc điều hành Citi Jane Fraser tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: EPA.

Hôm 9/11, Nvidia mở cuộc điều tra về Huang sau khi ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân. Cùng lúc, các nghị sĩ Mỹ cũng xúc tiến điều tra những thông tin cho rằng ông là mục tiêu của một chiến dịch tình báo.

Chủ tịch thuộc đảng Cộng hòa của ba ủy ban tại Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Huang tham dự buổi làm việc kín vào ngày 18/11 để giải trình về mối quan hệ với một nữ doanh nhân, người được cho là có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với ông. Huang chưa xác nhận có tham dự hay không.

Một nguồn tin nhận định CEO Nvidia khó có khả năng góp mặt trong phái đoàn của ông Trump khi đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ giới chức Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump vẫn lên tiếng bảo vệ Huang. Tổng thống Mỹ cho biết CEO Nvidia khẳng định với ông rằng bản thân không hề biết người phụ nữ liên quan vụ việc bị nghi làm gián điệp.

“Tôi đã hỏi ông ấy câu đó. Ông có biết chút nào rằng cô ta là gián điệp không? Ông ấy nói rằng hoàn toàn không biết cô ta là gián điệp, và tôi thực sự tin ông ấy”, ông Trump nói, đồng thời gọi Huang là một “người rất đáng kính”.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Trước đó, hôm Chủ nhật, ông Trump khẳng định Huang cùng ông tới hội nghị APEC.

Tổng thống Mỹ dự kiến tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến trong hai ngày 18 và 19/11. Tại đây, ông sẽ có cuộc gặp trực tiếp lần thứ ba trong năm nay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai cuộc gặp trước đó diễn ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5 và chuyến thăm Washington của ông Tập vào tháng 9.