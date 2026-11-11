Dàn sao đình đám tới Hà Nội, hút 70.000 khán giả?

Ngày 11/11, ban tổ chức xác nhận lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 41 được diễn ra trong 2 ngày 9-10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. BTC kỳ vọng thu hút khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp trong hai đêm. Trong đó, khoảng 35.000 khán giả đến từ nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời là chương trình mở màn cho chuỗi sự kiện thuộc khuôn khổ Vietnam - Experience More trong giai đoạn 2027-2031. BTC hướng tới việc lựa chọn, đưa các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí có sức hút quốc tế về tổ chức tại Việt Nam, đồng thời kết hợp quảng bá hình ảnh đất nước và phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Theo định hướng hợp tác giai đoạn 2027-2031, BTC sẽ phối hợp nghiên cứu, lựa chọn các sự kiện quốc tế phù hợp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí và thể thao. Hai bên hướng tới xây dựng chuỗi chương trình thường niên, ưu tiên tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và những trung tâm du lịch trọng điểm.

Các sự kiện không chỉ dừng lại ở hoạt động biểu diễn hay thi đấu mà còn được kết nối với việc quảng bá văn hóa, điểm đến, ẩm thực và sản phẩm du lịch địa phương. Qua đó, chương trình kỳ vọng tạo thêm động lực cho kinh tế trải nghiệm và du lịch trong nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cho biết văn hóa không chỉ được nhìn nhận như một ngành kinh tế mà còn cần thấm sâu vào các lĩnh vực, đóng vai trò định hướng phát triển. Ông nhấn mạnh công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch cần được kết nối trong một hệ sinh thái, chuỗi giá trị thống nhất. Việt Nam mong muốn tạo môi trường thuận lợi để các đối tác quốc tế đưa sự kiện đến tổ chức, đồng thời đưa những giá trị văn hóa, thể thao và di sản trong nước ra thế giới.

Diễn viên Moon Ga Young là một trong những ngôi sao Hàn Quốc tham gia lễ trao giải tại Việt Nam. Ảnh: Sports DongA.

“Chúng tôi rất kỳ vọng hàng năm, chúng ta có nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức ở Việt Nam theo hai tiêu chí. Đầu tiên, đó thực sự là sự kiện quốc tế và thứ 2, lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam hoặc lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực càng tốt. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cũng sẽ nỗ lực để mang các sự kiện của Việt Nam ra thế giới”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phát biểu.

Về phần Golden Disc Awards, đây là một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và có ảnh hưởng tại Hàn Quốc. Sự kiện được tổ chức từ năm 1986, ghi nhận những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt là Kpop.

Trước khi đến Việt Nam, giải thưởng từng được tổ chức tại nhiều thành phố lớn ở châu Á như Tokyo, Đài Bắc và Hong Kong. Các mùa giải trước có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được khán giả quốc tế quan tâm như Jennie, Cortis, Stray Kids, IVE, ENHYPEN, Le Sserafim, NCT WISH, MONSTA X... Ngoài các tiết mục biểu diễn, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên tham gia trao giải, trong đó có Hứa Quang Hán.

Đại diện HLL JoongAng, đơn vị quản lý bản quyền Golden Disc Awards, ông Kim Yu Seok cho biết Việt Nam được lựa chọn bởi đây là thị trường concert mới mẻ, có tiềm năng và sở hữu cộng đồng người hâm mộ Kpop đông đảo.

Với chương trình đầu tiên này, Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo, kết nối các bên liên quan nhằm xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm dành cho người hâm mộ khi đến Việt Nam. Các dịch vụ được tính đến gồm vé sự kiện, chuyến bay, lưu trú, ẩm thực, mua sắm, tham quan điểm đến, trải nghiệm văn hóa và những dịch vụ hỗ trợ khác.

Mục tiêu là khuyến khích khán giả quốc tế không chỉ đến Hà Nội để tham dự lễ trao giải trong 2 ngày mà còn kéo dài thời gian lưu trú, khám phá thủ đô và các địa phương lân cận. Qua đó, sự kiện có thể tạo thêm cơ hội để du khách tiếp cận văn hóa, ẩm thực đặc trưng và các sản phẩm địa phương.

Với quy mô dự kiến khoảng 70.000 lượt khán giả trực tiếp, Golden Disc Awards lần thứ 41 được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế đáng chú ý tại Việt Nam đầu năm 2027.