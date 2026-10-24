Dàn sao 'Đất Phương Nam' sau 29 năm gây chú ý

Năm 1997, bộ phim truyền hình Đất Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn ra mắt, chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Tác phẩm kể về hành trình tìm cha của cậu bé An giữa vùng đất Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Không chỉ tái hiện cuộc sống của người dân miền Tây, Đất Phương Nam còn ghi dấu nhờ diễn xuất của dàn diễn viên từ trẻ tuổi đến những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Sau gần ba thập kỷ, bộ phim vẫn được khán giả nhắc nhớ. Tuy nhiên, cuộc sống và sự nghiệp của những gương mặt từng làm nên thành công của Đất Phương Nam đã có nhiều thay đổi, với những lựa chọn không giống nhau.

Hùng Thuận: Từ bé An nổi tiếng đến bước ngoặt kinh doanh

Hùng Thuận đảm nhận vai An, cậu bé mồ côi mẹ, vượt qua nhiều khó khăn để tìm cha trong Đất Phương Nam. Thành công của vai diễn giúp anh nhận được giải Mai Vàng ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Hùng Thuận đảm nhận vai An.

Sau bộ phim, Hùng Thuận tiếp tục đóng phim, thử sức với ca hát và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Anh từng góp mặt trong Cổng mặt trời, Hoa ngũ sắc và Nàng dâu bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nam diễn viên thừa nhận dấu ấn của bé An quá lớn, khiến con đường diễn xuất về sau không dễ tạo được bước đột phá tương tự.

Năm 2021, Hùng Thuận chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản và xây dựng công ty riêng. Công việc mới giúp anh có nguồn thu nhập ổn định hơn. Về đời tư, tháng 7/2025, anh tổ chức đám cưới với bà xã Tuệ Tâm, đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống. Sau 29 năm kể từ Đất Phương Nam, Hùng Thuận hiện tập trung phát triển công việc kinh doanh bên cạnh những hoạt động nghệ thuật phù hợp.

Phùng Ngọc: Thăng trầm sau vai thằng Cò

Nếu An là nhân vật trung tâm của Đất Phương Nam, thằng Cò do Phùng Ngọc đảm nhận cũng là một trong những gương mặt được khán giả nhớ đến nhiều nhất. Với lối diễn tự nhiên, nhân vật Cò lanh lợi, gan dạ và tình cảm đã trở thành dấu ấn đáng nhớ của phim truyền hình Việt Nam thập niên 1990.

Thằng Cò do Phùng Ngọc đảm nhận cũng là một trong những gương mặt được khán giả nhớ đến nhiều nhất.

Sau thành công ban đầu, Phùng Ngọc tham gia một số dự án khác, trong đó có Chú bé rắc rối. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của anh không tiếp tục phát triển như kỳ vọng. Nam diễn viên dần rời xa màn ảnh, làm nhiều công việc để mưu sinh như cắt tóc, chạy xe ôm, bảo vệ và bán hàng.

Đời tư của Phùng Ngọc cũng trải qua nhiều biến động. Cuộc hôn nhân thứ hai của anh kết thúc vào năm 2025, trong khi công việc kinh doanh riêng gặp khó khăn. Theo thông tin được công bố tháng 10/2026, nam diễn viên đang làm việc tại một quán lẩu ở TP.HCM, đảm nhận việc livestream giới thiệu món ăn, chốt đơn và giao hàng khi cần. Công việc giúp anh có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống và trả dần các khoản nợ. Gần ba thập kỷ sau Đất Phương Nam, Phùng Ngọc vẫn tìm cách ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Thúy Loan: Dấu ấn Út Trong trên màn ảnh

Trong Đất Phương Nam, Thúy Loan vào vai Út Trong, cô gái miền Tây có tính cách mạnh mẽ, kiên cường và giàu tình cảm. Nhân vật để lại dấu ấn qua mối tình dang dở với Võ Tòng do Lê Quang thể hiện.

Thúy Loan vào vai Út Trong.

Sau bộ phim, Thúy Loan tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tham gia tác phẩm truyền hình Chim phóng sinh. Vai Út Mơ trong phim giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1998. Dù không xuất hiện dày đặc trước công chúng trong những năm sau đó, Thúy Loan vẫn được nhắc đến khi khán giả nhìn lại dàn diễn viên của Đất Phương Nam.

Mạnh Dung: Nghệ sĩ gạo cội bền bỉ với nghề

Mạnh Dung đảm nhận vai ông Ba bắt rắn, người cha của Cò trong Đất Phương Nam. Với kinh nghiệm diễn xuất và cách thể hiện gần gũi, nghệ sĩ góp phần tạo nên những nhân vật mang đậm nét văn hóa Nam Bộ.

Mạnh Dung đảm nhận vai ông Ba bắt rắn.

Sau bộ phim, ông tiếp tục tham gia nhiều dự án sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Năm 2024, Mạnh Dung xuất hiện trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải, vào vai người cha mắc bệnh Alzheimer. Vai diễn tiếp tục cho thấy sự bền bỉ của nghệ sĩ với nghề diễn sau nhiều thập kỷ. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình kéo dài nhiều thập niên giữa ông và nghệ sĩ Thanh Dậu cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mạc Can: Bác Ba Phi và những năm tháng về sau

Mạc Can là một trong những gương mặt tạo dấu ấn riêng trong Đất Phương Nam với vai bác Ba Phi. Lối diễn hài hước, mộc mạc của ông giúp nhân vật trở nên gần gũi, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Mạc Can là một trong những gương mặt tạo dấu ấn riêng trong Đất Phương Nam.

Ngoài diễn xuất, Mạc Can còn được biết đến với vai trò nhà văn, tác giả của nhiều tác phẩm văn học. Tuy nhiên, những năm cuối đời, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt khiến ông phải rời xa các hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Sau khi vợ qua đời năm 2022, cuộc sống của nghệ sĩ càng có nhiều thay đổi. Ông từng sống trong căn phòng trọ nhỏ tại TP.HCM và nhận được sự hỗ trợ từ người thân, đồng nghiệp cùng các nhà hảo tâm. Những năm tháng về sau của Mạc Can khiến nhiều khán giả nhớ đến ông không chỉ qua vai bác Ba Phi mà còn bởi hành trình gắn bó với nghệ thuật.

Sau 29 năm, Đất Phương Nam vẫn là một dấu mốc đáng nhớ của truyền hình Việt Nam. Mỗi diễn viên có một hành trình riêng, từ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật đến chuyển hướng nghề nghiệp hoặc đối diện những biến cố cá nhân. Những câu chuyện ấy cũng góp phần lý giải vì sao bộ phim vẫn được nhiều thế hệ khán giả nhắc lại.