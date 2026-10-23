Dàn sao 'Chị chị em em 3' trải lòng về bi kịch éo le và tình yêu giằng xé

Tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ chính là dàn diễn viên chính Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn cùng dàn nghệ sĩ tham gia bộ phim. Mỗi người mang đến một sắc thái riêng biệt, khuấy động bầu không khí và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông.

Bên cạnh đó, sự kiện còn bừng sáng bởi sự góp mặt của dàn diễn viên phụ gồm các hoa hậu, hoa khôi, siêu mẫu như Bùi Quỳnh Hoa, Tô Diệp Hà, Đào Lan Phương, Sam Nguyễn, Nguyễn Thanh Hảo, Giang Doll, Ánh Phạm, Thu Trang cùng hàng trăm ngôi sao V-biz hội tụ.

Dàn diễn viên chia sẻ về bộ phim "Chị chị em em 3".

Lối đi riêng giữa mùa phim tháng 10

Khác biệt hoàn toàn với màu sắc kinh dị thường thấy trong mùa điện ảnh tháng 10, "Chị chị em em 3" chọn cho mình một hướng đi riêng đầy táo bạo: đặt câu chuyện drama tình ái gai góc vào không gian Kinh Bắc xưa.

Đằng sau những tạo hình được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết là một thế giới ngầm cuộn sóng của những khát khao, toan tính và vô số mối quan hệ đan xen phức tạp. Ở đó, tình yêu không dừng lại ở những rung động đơn thuần, mà gắn liền với danh phận, kỳ vọng và cả những lựa chọn đẫm nước mắt.

Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên cùng hội chị em với hàng trăm cuống vé "bao rạp" tại buổi ra mắt.

Thấu hiểu và trăn trở cùng thương hiệu điện ảnh này, nhà sản xuất Will Vũ xúc động chia sẻ: "Điều tuyệt vời nhất khi sản xuất 'Chị chị em em' là tôi được làm việc cùng với rất nhiều gương mặt nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn, và ở phần 3 này còn là hai nam diễn viên triển vọng.

Phim khai thác những tâm tư phức tạp, dữ dội mà cũng rất đỗi dịu dàng, mong manh của phụ nữ khi đứng trước những thứ mà họ khao khát. Tôi rất vui khi ở mỗi phần, chúng tôi đều có thể thể hiện những khía cạnh khác nhau của phụ nữ, mà ở phần 3 này là cách họ đối diện với tình yêu".

Đồng điệu với góc nhìn đó, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng gửi gắm nhiều trăn trở về phần phim thứ 3: "Khi đặt các nhân vật trong bối cảnh Kinh Bắc xưa, điều tôi muốn khai thác là những khao khát rất con người nhưng lại bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Hy vọng rằng khi xem phim, điều cuốn hút khán giả không chỉ là những drama tranh đấu, mà còn là những câu chuyện cay đắng, éo le của số phận".

Ninh Dương Lan Ngọc tại buổi công chiếu phim.

Những góc khuất chưa từng kể và tiếng lòng của dàn diễn viên

Đối với dàn nhân vật chính, hành trình hóa thân vào bộ phim là những trải nghiệm sâu sắc và ngập tràn thử thách nội tâm.

Trở lại với màn ảnh rộng lần này, Ninh Dương Lan Ngọc trải lòng đầy ngẫm ngợi: "Với Ngọc, mỗi lần trở lại với điện ảnh đều mang đến một cảm giác rất khác. Sau một khoảng thời gian, mình có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi. Ngọc hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình trong 'Chị chị em em 3' nhất là ở những khía cạnh mà trước đây Ngọc chưa có nhiều cơ hội thể hiện".

Nói về quá trình nhập vai Thị Mầu, hoa hậu Kỳ Duyên bộc bạch về những mâu thuẫn giằng xé bên trong nhân vật: "Thị Mầu là một nhân vật có nhiều điều khiến Duyên phải suy nghĩ. Nhìn bên ngoài, nhân vật có thể tạo cảm giác rất tự tin và biết mình muốn gì, nhưng khi đi sâu hơn, Duyên nhận ra có những mong muốn chưa chắc đã xuất phát từ chính bản thân cô ấy.

Với Duyên, thử thách là làm sao để thể hiện được những mâu thuẫn đó, để khán giả vừa có thể tò mò về Thị Mầu, vừa có thể hiểu vì sao cô ấy lại hành động như vậy".

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Sắm vai liền chị Thị Nương – người con gái ôm mối tình si mê dành cho người anh nuôi, Chi Pu không khỏi trăn trở trước những cảm xúc dồn nén không thể cất lời: "Điều khiến Chi suy nghĩ nhiều nhất về Thị Nương là những cảm xúc mà cô ấy không thể dễ dàng nói ra. Có những lúc con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác. Chi nghĩ đây cũng là điều khiến nhân vật trở nên gần gũi, bởi ngoài đời, đôi khi chúng ta cũng phải đấu tranh giữa điều mình muốn và điều mình nghĩ mình nên làm".

Không coi đây là một vai diễn dễ dàng, Steven Nguyễn thổ lộ về nhân vật Văn Cường của mình: "Steven luôn muốn mỗi vai diễn mình nhận đều mang đến một điều gì đó mới mẻ, cả với bản thân lẫn khán giả. Với 'Chị chị em em 3', điều thú vị là nhân vật không chỉ được xây dựng qua những gì thể hiện ra bên ngoài mà còn có nhiều suy nghĩ và cảm xúc cần được khám phá".

Ca sĩ Chi Pu.

Đặc biệt, nam diễn viên Quốc Anh thu hút sự chú ý lớn với màn "khoe thân" táo bạo đầu tiên trong sự nghiệp. Nhớ lại những phân đoạn thân mật giằng xé cùng đàn chị Ninh Dương Lan Ngọc, anh thật thà chia sẻ: "Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy.

Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài.

Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật".

"Chị chị em em 3" sẽ chính thức mở các suất chiếu sớm sau 18:00 ngày 29/10 và công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 30/10.

Diễn viên Steven Nguyễn và Quốc Anh