Dàn sao 'Chị Chị Em Em 3' hoá thân thành thầy trò đường tăng

Mới đây, Chi Pu chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc dàn diễn viên Chị Chị Em Em 3 tham gia hoạt động giao lưu với khán giả tại các rạp chiếu phim. Thay vì xuất hiện với hình ảnh chỉn chu thường thấy, các nghệ sĩ bất ngờ hóa thân thành những nhân vật quen thuộc trong Tây Du Ký, tạo nên màn kết hợp vừa hài hước vừa có phần khó đỡ.

Đáng chú ý, loạt tạo hình gợi nhớ đến thầy trò Đường Tăng với những nhân vật kinh điển như Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới. Trang phục mang màu sắc cổ trang được các thành viên ê-kíp biến tấu theo tinh thần vui nhộn, phù hợp với không khí giao lưu. Trong bài đăng, Chi Pu còn hài hước viết: “Xin hãy nhận của ta 1 lạy”.

Màn cosplay vui nhộn của dàn sao Chị Chị Em Em 3.

Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành điểm nhấn bên cạnh hành trình quảng bá Chị Chị Em Em 3. Không chỉ chụp ảnh cùng nhau, dàn diễn viên còn trực tiếp giao lưu, trò chuyện và tạo dáng vui nhộn với khán giả tại rạp. Màn cosplay cho thấy không khí thoải mái của đoàn phim trong những ngày tác phẩm ra mắt, đồng thời giúp các nghệ sĩ có thêm khoảnh khắc gần gũi với người xem.

Trước đó, Chị Chị Em Em 3 đã thu hút sự quan tâm nhờ quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên và Steven Nguyễn. Bộ phim lấy bối cảnh miền Bắc Việt Nam trong quá khứ, xoay quanh những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật nữ. Trong đó, Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận là người phụ nữ đã kết hôn nhiều năm với Văn Cường (Steven Nguyễn). Cuộc sống tưởng chừng đủ đầy của cô lại bị chi phối bởi người chồng giàu có, gia trưởng và những quy tắc ngột ngạt trong gia đình.

Chị Chị Em Em 3 đã thu hút sự quan tâm.

Sự xuất hiện của Thị Mầu do Kỳ Duyên thủ vai cùng Thị Nương do Chi Pu đảm nhận góp phần tạo nên những tình huống đan xen giữa tình cảm, quyền lực và lựa chọn cá nhân. Mỗi nhân vật mang một màu sắc riêng, khiến câu chuyện không chỉ tập trung vào hôn nhân mà còn khai thác những mối quan hệ giữa phụ nữ trong xã hội nhiều định kiến.

Với Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục đảm nhận vai diễn có nhiều chuyển biến tâm lý, trong khi Chi Pu và Kỳ Duyên mang đến những màu sắc khác biệt. Steven Nguyễn cũng là một trong những gương mặt được chú ý khi hóa thân thành người chồng có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Thị Liễu. Sự kết hợp giữa các diễn viên thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực hoạt động khác nhau tạo nên sức hút riêng cho tác phẩm.

Sau khi chính thức ra rạp toàn quốc từ ngày 30/10/2026, Chị Chị Em Em 3 nhanh chóng ghi nhận sự quan tâm của khán giả. Theo số liệu phòng vé được cập nhật ngày 2/11, bộ phim đạt doanh thu lũy kế khoảng gần 70 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu doanh thu trong ngày. Đây là con số đáng chú ý trong những ngày đầu phát hành, dù hành trình chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng vẫn còn ở phía trước.

Không chỉ tạo sự chú ý bằng câu chuyện trên màn ảnh, Chị Chị Em Em 3 còn liên tục có những hoạt động quảng bá mang tính giải trí. Màn hóa thân thành thầy trò Đường Tăng mới đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đoàn phim, giúp hình ảnh các diễn viên tiếp tục được lan tỏa trên mạng xã hội.