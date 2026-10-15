Dàn sao 'Bước nhảy xì tin' sau 17 năm: Người đóng phim trăm tỷ, người bỏ showbiz

Ra mắt năm 2009, Bước nhảy xì tin từng trở thành một cơn sốt với khán giả trẻ. Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình Việt đầu tiên khai thác văn hóa hip hop của giới trẻ. Quy tụ dàn diễn viên mới lần đầu bén duyên với màn ảnh, song đây cũng chính là bước đệm để họ phát triển con đường nghệ thuật.

Sau 17 năm, dàn diễn viên chính của bộ phim đều có những bước ngoặt riêng trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tùng Mint thành “diễn viên trăm tỷ” ở tuổi 40

Xuất thân là vũ công hip hop, Tùng Mint chạm ngõ màn ảnh với vai chính Dương “Đá tảng” trong Bước nhảy xì tin. Vai diễn giúp anh nổi đình đám và trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất thời điểm đó.

Vai Dương “Đá tảng” giúp Tùng Mint trở nên nổi tiếng.

Nhờ bước đệm này, Tùng Mint tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm khác như Trường học bá vương, Glee Việt Nam, Trại hoa đỏ... Tuy nhiên, thành công của vai diễn đầu tay cũng là cái bóng khiến nam diễn viên không thể vượt qua. Những năm qua, sự nghiệp của anh không có dấu hiệu phát triển.

Sau nhiều năm lặng lẽ, Tùng Mint đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng. Anh nhận được chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Ngoài dấu ấn tại gameshow, vai diễn cảnh sát ngầm Tùng (mã số 198) trong phim Trại buôn người tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ của Tùng Mint.

Thời gian qua, Trại buôn người trở thành cơn sốt phòng vé khi vượt mốc doanh thu hơn 430 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Thành tích này giúp nam diễn viên sinh năm 1986 ghi tên mình vào danh sách “diễn viên trăm tỷ” của màn ảnh Việt.

Tùng Mint có sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 40.

Ở tuổi 40, Tùng Mint đang có sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Anh hạnh phúc bên stylist Pông Chuẩn (Đỗ Thanh Hoa), Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2011. Cặp đôi kết hôn cuối năm 2017 và hiện có hai con.

Chi Hoa rời showbiz, sống bình yên bên chồng con

Đảm nhận vai nữ chính Linh Cute, Chi Hoa nhanh chóng trở thành một trong những hot girl đời đầu của Hà thành nhờ vẻ ngoài trong sáng cùng lối diễn tự nhiên.

Chi Hoa đóng vai nữ chính trong “Bước nhảy xì tin”.

Có bước đệm vững chắc sau thành công của phim, nữ diễn viên sinh năm 1992 lại không tiếp tục theo đuổi nghệ thuật mà tập trung học tập. Chi Hoa theo học ngành Kế toán tại Đại học Phương Đông.

Giữa năm 2019, nữ diễn viên thông báo lên xe hoa với ông xã doanh nhân sau 5 năm hẹn hò. Khác với nhiều hot girl cùng thời, cô gần như rút khỏi làng giải trí, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Mặc dù vậy, Chi Hoa vẫn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Trên cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Cuộc sống sung túc của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chi Hoa có cuộc sống viên mãn bên chồng con.

Ở tuổi 34, Chi Hoa vẫn giữ nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ của hai con. Cô tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh, dành nhiều thời gian chăm sóc hai nhóc tỳ và tận hưởng những chuyến đi du lịch nước ngoài bên chồng doanh nhân.

Minh Trí trở thành DJ nổi tiếng

Đảm nhận vai phản diện Nam “Công tử”, Minh Trí là thành viên nhóm nhảy BigToe nổi tiếng. Sau bộ phim, anh tiếp tục tham gia một số tác phẩm truyền hình như Hoa Phượng Trắng, AtoZ, đồng thời dẫn chương trình Bữa trưa vui vẻ. Tuy nhiên, diễn xuất không phải con đường lâu dài của Minh Trí.

Minh Trí thời điểm đóng “Bước nhảy xì tin”.

Với đam mê âm nhạc điện tử, anh dần trở thành một trong những DJ nổi bật tại Việt Nam, biểu diễn cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Steve Aoki, Yellow Claw, W&W, Marshmello, Quintino, Armin Van Buuren hay Above & Beyond.

Không chỉ biểu diễn, diễn viên sinh năm 1990 còn sáng lập trung tâm đào tạo DJ, góp phần phát triển thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Minh Trí trở thành một DJ nổi tiếng.

Về đời tư, Minh Trí kết hôn với DJ Thu Ly - cựu trưởng nhóm nhảy S.I.N.E nổi tiếng Hà Nội. Hai người đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống và hiện có một con gái.

Vân Navy sống kín tiếng

Trong Bước nhảy xì tin, Vân Navy vào vai Khánh Đan - cô gái cá tính, nhiều mưu mô khiến chuyện tình của cặp đôi chính liên tục gặp sóng gió. Sau bộ phim, cô tiếp tục ghi dấu ấn với 5S Online - sitcom từng tạo nên cơn sốt với khán giả trẻ. Ngoài ra, Vân Navy cũng góp mặt trong Nhật ký Vàng Anh 2.

Vân Navy từng là một hot girl đình đám.

Thời điểm này, Vân Navy là một trong số những hot girl đình đám của showbiz Việt. Cô từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, ca sĩ...

Khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố rời showbiz để tập trung kinh doanh từ năm 2014. Năm 2019, cô kết hôn với một doanh nhân. Hai năm sau, nữ diễn viên đón con gái đầu lòng.

Sau khi kết hôn, Vân Navy khiến khán giả trầm trồ bởi cuộc sống “phú bà” viên mãn. Cô thường chia sẻ những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, dùng đồ hiệu, xe sang và không gian sống hiện đại.

Nữ diễn viên chọn cuộc sống kín tiếng.

Hiện tại, Vân Navy điều hành hệ thống kinh doanh hàng hiệu tại TP.HCM. Khác với thời điểm mới kết hôn, Vân Navy giờ chọn cuộc sống kín tiếng. Cô không còn chia sẻ nhiều hình ảnh trên trang cá nhân, chỉ thỉnh thoảng đăng tải vào những dịp đặc biệt.