Dàn sao 'Bước Nhảy Xì Tin' sau 17 năm gây chú ý

Ra mắt năm 2009, Bước Nhảy Xì Tin từng là bộ phim truyền hình gắn liền với tuổi trẻ của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X. Tác phẩm khai thác văn hóa hip hop cùng những câu chuyện về tình bạn, tình yêu và đam mê của giới trẻ.

Bên cạnh sức hút của nội dung, Bước Nhảy Xì Tin còn giúp nhiều gương mặt trẻ đến gần công chúng. Sau gần hai thập kỷ, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên có nhiều thay đổi, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng.

Tùng Mint - từ Dương “Đá Tảng” đến phim điện ảnh trăm tỷ

Trong Bước Nhảy Xì Tin, Tùng Mint đảm nhận vai Dương “Đá Tảng”, chàng trai đam mê hip hop được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Sau dấu ấn này, anh tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình và điện ảnh, trong đó có Trường Học Bá Vương, Glee Việt Nam và Trại Hoa Đỏ.

Trong Bước Nhảy Xì Tin, Tùng Mint đảm nhận vai Dương “Đá Tảng”.

Năm 2026, Tùng Mint thu hút sự chú ý khi trở lại với chương trình truyền hình và phim điện ảnh Trại Buôn Người. Trong tác phẩm này, anh vào vai Nguyễn Thanh Tùng, cảnh sát ngầm mang mã số 198.

Tính đến ngày 16/10, Trại Buôn Người đã đạt doanh thu hơn 435 tỷ đồng. Đây là thành tích của bộ phim, đồng thời giúp Tùng Mint tiếp cận thêm nhóm khán giả chưa từng biết đến anh qua Bước Nhảy Xì Tin.

Tùng Mint thu hút sự chú ý khi trở lại với phim điện ảnh Trại Buôn Người.

Về đời sống cá nhân, nam diễn viên kết hôn với stylist Pông Chuẩn năm 2017. Cặp đôi có hai con và duy trì cuộc sống gia đình bên cạnh công việc riêng.

Chi Hoa - nữ chính Linh Cute rời xa màn ảnh

Chi Hoa từng gây thiện cảm trong Bước Nhảy Xì Tin với vai Linh Cute. Nhân vật có vẻ ngoài trong sáng, tính cách gần gũi, góp phần tạo nên sức hút của bộ phim đối với khán giả trẻ thời điểm đó.

Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp, Chi Hoa không theo đuổi diễn xuất lâu dài. Sau khi hoàn thành việc học ngành Kế toán tại Đại học Phương Đông, cô dần chuyển hướng sang kinh doanh và ít xuất hiện trước truyền thông.

Chi Hoa từng gây thiện cảm trong Bước Nhảy Xì Tin với vai Linh Cute.

Năm 2019, Chi Hoa kết hôn với doanh nhân sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Hiện cô dành nhiều thời gian cho gia đình và hai con, gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Dù không còn hoạt động sôi nổi, Linh Cute vẫn là một trong những vai diễn được khán giả nhớ đến khi nhắc lại Bước Nhảy Xì Tin.

Minh Trí - từ diễn viên đến DJ

Trong Bước Nhảy Xì Tin, Minh Trí đảm nhận vai Nam “Công tử”, nhân vật tạo ra nhiều tình huống đối đầu trong câu chuyện. Trước khi đến với diễn xuất, anh từng tham gia cộng đồng nhảy hip hop và hoạt động cùng nhóm BigToe.

Trong Bước Nhảy Xì Tin, Minh Trí đảm nhận vai Nam “Công tử”.

Sau bộ phim, Minh Trí dần chuyển hướng sang âm nhạc điện tử, phát triển công việc DJ và đào tạo DJ. Thay vì duy trì sự hiện diện thường xuyên trên màn ảnh, anh lựa chọn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc.

Về hôn nhân, Minh Trí kết hôn với DJ Thu Ly, cựu trưởng nhóm S.I.N.E. Hai người có một con gái và giữ cuộc sống cá nhân tương đối kín tiếng.

Hành trình của Minh Trí cho thấy dàn diễn viên Bước Nhảy Xì Tin không chỉ có những người tiếp tục đóng phim mà còn có những gương mặt tìm được hướng đi mới từ nền tảng vũ đạo ban đầu.

Vân Navy - Khánh Đan rời showbiz để kinh doanh

Vân Navy là một trong những gương mặt nổi bật của Bước Nhảy Xì Tin với vai Khánh Đan cá tính. Sau bộ phim, cô tiếp tục được khán giả biết đến qua Nhật Ký Vàng Anh 2 và sitcom 5S Online.

Vân Navy là một trong những gương mặt nổi bật của Bước Nhảy Xì Tin.

Khi đang nhận được nhiều sự chú ý, Vân Navy quyết định rời showbiz từ năm 2014 để tập trung vào công việc kinh doanh. Lựa chọn này khiến cô ít xuất hiện trên truyền hình hơn, nhưng cũng mở ra một chặng đường khác ngoài nghệ thuật.

Năm 2019, cô kết hôn với doanh nhân và đón con gái đầu lòng năm 2021. Hiện Vân Navy duy trì cuộc sống khá kín tiếng, dành thời gian cho gia đình và công việc riêng.

Sau 17 năm, Khánh Đan vẫn là nhân vật gắn với ký ức của nhiều khán giả từng yêu thích Bước Nhảy Xì Tin, dù nữ diễn viên không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên.

Từ một bộ phim truyền hình về văn hóa hip hop, Bước Nhảy Xì Tin đã trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nhiều gương mặt trẻ. Sau gần hai thập kỷ, Tùng Mint tiếp tục hoạt động nghệ thuật, Minh Trí gắn bó với âm nhạc, còn Chi Hoa và Vân Navy chọn cuộc sống ngoài showbiz.

Sau 17 năm, dàn diễn viên Bước Nhảy Xì Tin đã có những lựa chọn khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Dù người tiếp tục hoạt động nghệ thuật, người chuyển hướng kinh doanh, bộ phim vẫn là dấu mốc đáng nhớ, gắn liền với tên tuổi của họ trong ký ức khán giả.