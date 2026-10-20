Dàn sao bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026

Cristiano Ronaldo - 300 triệu USD: Ronaldo đứng đầu bảng xếp hạng các VĐV có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026 khi bỏ túi 300 triệu USD. Trong đó, số tiền 235 triệu USD đến từ các hoạt động trên sân cỏ và 65 triệu USD từ bên ngoài sân cỏ. Khoảng cách đáng kể với những người xếp sau Leo Messi cho thấy sức hút thương mại cùng giá trị hợp đồng thi đấu vẫn là những yếu tố quan trọng giúp CR7 duy trì vị thế đặc biệt trong làng thể thao.

Lionel Messi - 140 triệu USD: Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng các ngôi sao bóng đá là Messi với mức thu nhập 140 triệu USD, gồm 70 triệu USD từ bóng đá và 70 triệu USD từ các hoạt động thương mại. Khác với Ronaldo, nguồn thu ngoài sân cỏ của siêu sao Argentina chiếm đúng một nửa tổng thu nhập, phản ánh sức hấp dẫn của thương hiệu cá nhân đối với các đối tác quảng cáo và doanh nghiệp.

Karim Benzema - 104 triệu USD: Cựu tiền đạo Real Madrid kiếm 104 triệu USD, phần lớn đến từ hoạt động thi đấu chuyên nghiệp. Cụ thể, Benzema thu về 100 triệu USD trên sân cỏ và 4 triệu USD ngoài sân cỏ, cho thấy tiền lương hậu hĩnh tại Al Hilal đóng vai trò quan trọng trong cách tích lũy tài sản của chân sút này.

Kylian Mbappe - 95 triệu USD: Ngôi sao người Pháp đạt tổng thu nhập 95 triệu USD, bao gồm 70 triệu USD trên sân cỏ và 25 triệu USD ngoài sân cỏ. Bên cạnh giá trị chuyên môn, sức hút toàn cầu và khả năng hợp tác thương mại giúp Mbappe duy trì nguồn thu đáng kể từ các hoạt động bên ngoài bóng đá.

Erling Haaland - 80 triệu USD: Chân sút người Na Uy bỏ túi 80 triệu USD, gồm 60 triệu USD từ sân cỏ và 20 triệu USD từ các hoạt động bên ngoài. Khả năng săn bàn nổi bật cùng vị thế trung phong hàng đầu tại Manchester City giúp Haaland trở thành một trong những gương mặt có giá trị thương mại đáng chú ý của bóng đá thế giới.

Vinicius Junior - 60 triệu USD: Tiền đạo người Brazil kiếm về 60 triệu USD trong năm 2026, trong đó 40 triệu USD đến từ sân cỏ và 20 triệu USD từ các nguồn bên ngoài. Không chỉ tạo dấu ấn bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến trong màu áo Real Madrid, Vinicius còn xây dựng hình ảnh cá nhân có sức lan tỏa lớn, góp phần mở rộng nguồn thu từ quảng cáo và hợp tác thương mại.

Mohamed Salah - 55 triệu USD: Ngôi sao người Ai Cập đạt tổng thu nhập 55 triệu USD, bao gồm 35 triệu USD trên sân cỏ và 20 triệu USD ngoài sân cỏ. Salah sở hữu sức ảnh hưởng đặc biệt tại Trung Đông, châu Phi và cộng đồng người hâm mộ Liverpool, giúp anh duy trì giá trị thương mại đáng kể bên cạnh nguồn thu từ sự nghiệp thi đấu. Hiện anh thi đấu cho Trabzonspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.