Dàn sao Arsenal chung tay giúp cậu bé 4 tuổi chiến đấu với ung thư

Câu lạc bộ Arsenal cùng nhiều ngôi sao của đội bóng đã có hành động đầy ý nghĩa khi ủng hộ chiến dịch gây quỹ điều trị ung thư cho Zach Fleming, cậu bé 4 tuổi đang chiến đấu với căn bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4.

Zach là một cổ động viên nhí của Arsenal, được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp khi mới 2 tuổi. Sau 18 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Great Ormond Street ở London, bệnh tình của cậu bé không may tái phát, khiến em phải tạm nghỉ học để tiếp tục chữa trị.

Nhằm tiếp thêm động lực cho Zach và gia đình, Arsenal đã mời cậu bé đến sân Emirates theo dõi chiến thắng 2-0 trước Everton vào thứ Bảy.

Tại đây, Zach cùng người anh trai Alex, 11 tuổi, có cơ hội gặp gỡ các ngôi sao Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze, HLV Mikel Arteta và huyền thoại Ian Wright.

Ngôi sao của Arsenal, Declan Rice, cùng với Zach, Edwina và Alex Jnr Fleming. Ảnh: The sun

Đặc biệt, Zach còn được tặng một chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ Arsenal. Chiếc áo này sẽ được đưa ra đấu giá để đóng góp vào chiến dịch gây quỹ điều trị cho em.

Chia sẻ với tờ The Sun, bà Edwina, 40 tuổi, mẹ của Zach, sống tại Hackney, phía bắc London, không giấu được xúc động trước sự quan tâm của đội bóng.

"Sự hỗ trợ mà gia đình tôi nhận được kể từ khi Zach được chẩn đoán mắc bệnh thật sự tuyệt vời. Tôi không thể diễn tả bằng lời trải nghiệm đặc biệt mà Zach và anh trai đã có trong ngày hôm đó", bà Edwina chia sẻ.

Zach và Alex cùng với HLV Mikel Arteta. Ảnh: the sun

Bà cũng gửi lời cảm ơn đến Arsenal và người hâm mộ đội bóng vì đã mang đến cho hai con một ngày đáng nhớ, đồng thời dành nhiều tình cảm và sự động viên cho gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Theo thông tin được chia sẻ, u nguyên bào thần kinh là loại ung thư hiếm gặp, khi bệnh tiến triển đến giai đoạn 4, các tế bào ung thư đã lan từ khối u ban đầu sang những bộ phận khác của cơ thể, khiến việc điều trị trở nên phức tạp.

Gia đình Zach hiện hy vọng liệu pháp tế bào CAR-T tại Rome (Ý) có thể mang đến cơ hội điều trị mới, giúp cậu bé vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và trở lại cuộc sống bình thường.

Zach đã trải qua 18 tháng điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Great Ormond Street nhưng bệnh tình tái phát, buộc cậu phải nghỉ học. Ảnh: The sun

Để thực hiện kế hoạch này, gia đình đang kêu gọi quyên góp 339.000 bảng Anh. Theo thông tin từ chiến dịch, khoảng 100.000 bảng Anh đã được đóng góp thông qua nền tảng JustGiving, với sự hỗ trợ của tổ chức Solving Kids' Cancer UK.

Trong lời kêu gọi gây quỹ, gia đình Zach viết: "Trước khi mắc bệnh, Zach là một cậu bé năng động, thích chạy nhảy và vui chơi cùng anh trai. Dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, con vẫn luôn giữ được tính cách đáng yêu của mình".

Sự chung tay của Arsenal không chỉ mang đến niềm vui cho Zach mà còn giúp chiến dịch gây quỹ được nhiều người biết đến hơn. Gia đình hy vọng những đóng góp và lời động viên từ cộng đồng sẽ giúp cậu bé sớm có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị cần thiết, tiếp tục hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư.