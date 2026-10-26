Dàn robot hình người nhảy múa tại không gian xanh của TP.HCM

Ngày 26/10, không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026) chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, cho biết GRECO 2026 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của thành phố.

Sự kiện quốc tế uy tín

Theo lãnh đạo thành phố, đây không chỉ là nơi trưng bày mà còn đóng vai trò như một hệ sinh thái tích hợp và cầu nối chuyển dịch kinh tế; vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, định hình tư duy sản xuất bền vững, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng để kiến tạo thị trường tiêu dùng xanh cho thành phố.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, phát biểu khai mạc tại sự kiện GRECO 2026, tối 26/10. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong định hướng phát triển dài hạn, thành phố xác định chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò động lực mới để cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới xây dựng nền kinh tế thông minh, trung hòa các-bon và phát triển bền vững. Đây là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0”.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Hà thẳng thắn nhìn nhận những thách thức từ áp lực cạnh tranh và các tiêu chuẩn xanh, thực hành quản trị bền vững (ESG) ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Trước tình hình đó, TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng xanh vào các khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực chuyển đổi sản xuất và nâng cao năng lực quản trị.

“GRECO 2026 sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện quốc tế uy tín, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy TP.HCM xây dựng nền kinh tế thông minh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu”, lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà tham quan triển lãm ngày 26/10, nghe giới thiệu và trực tiếp tìm hiểu các công nghệ lõi, giải pháp tiên tiến và mô hình phát triển bền vững của Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Hoài Bảo.

Trung Quốc mang robot hình người đến biểu diễn tại GRECO 2026

Đáng chú ý trong lễ khai mạc là phần trình diễn của robot hình người từ doanh nghiệp Trung Quốc theo âm nhạc Việt Nam. Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, ngồi, nhảy... thể hiện tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dịch vụ và đời sống.

Phần trình diễn của dàn robot hình người, hình thú tại lễ khai mạc (bên trên) và không gian Công nghệ Robot Trung Quốc (bên dưới). Ảnh: Hoài Bảo.

Triển lãm năm nay dành hơn một nửa diện tích cho không gian trình diễn Công nghệ Robot (600 m2) do CTCP Tập đoàn AICAP phối hợp cùng AIBRAIN, AIROBO và Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA) triển khai. Tại đây quy tụ đại diện hơn 30 doanh nghiệp và viện nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc về robot, trí tuệ nhân tạo.

Góp mặt trong phần trình diễn là các robot hình người của Unitree và AgiBot, robot Tiểu Pi, robot K1 có khả năng sút bóng, robot bốn chân cùng các dòng robot giao nhận, vệ sinh.

Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm tương tác giọng nói, thử sức đánh cờ với robot và thưởng thức cà phê do robot pha chế.

Ngắm dàn robot hình người nhảy múa ở phố đi bộ Nguyễn Huệ Dàn robot hình người nhảy múa, đón khách tham quan các gian hàng triển lãm về sản phẩm công nghệ cao, đô thị xanh và sản phẩm xanh, thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Bên cạnh robot, trưng bày tại triển lãm còn có các sản phẩm từ Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao (SHTP Labs), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, công nghệ như Alena Energy, Nhựa Âu Lạc (Alta Plastic), BHT Group, Exabyte, AMF Technology, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (SAPUWA), Vietravel MICE…

Người dân thích thú tương tác với robot trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hoài Bảo.

Thông qua việc trình diễn các công nghệ lõi, giải pháp tiên tiến và mô hình phát triển bền vững của Việt Nam và quốc tế, GRECO 2026 thiết lập không gian giao lưu trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học.