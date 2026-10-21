Dán quảng cáo trái phép bị camera phát hiện, một trường hợp bị phạt 15 triệu

Quảng cáo, rao vặt dán tràn lan trên cột điện, tường nhà không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán thông tin lừa đảo, quảng cáo cờ bạc và các dịch vụ trái pháp luật. Tại phường Cửa Nam (Hà Nội), một trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo vừa bị phát hiện qua camera, xử phạt 15 triệu đồng.

Thực tế, nhiều vị trí công cộng bị dán, treo quảng cáo đủ loại, từ giới thiệu dịch vụ đến các nội dung không rõ nguồn gốc. Những tờ quảng cáo này khiến đường phố nhếch nhác, đồng thời có thể trở thành kênh tiếp cận người dân của các dịch vụ bất hợp pháp. Việc bóc gỡ chỉ giải quyết phần trước mắt nếu người thực hiện không bị phát hiện và xử lý.

Ngày 20/10/2026, thông qua hệ thống camera giám sát, Công an phường Cửa Nam phát hiện một trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo và xử phạt 15 triệu đồng. Theo thông tin được cung cấp, chưa có chi tiết cụ thể về nội dung quảng cáo, vị trí vi phạm và căn cứ pháp lý áp dụng đối với trường hợp này.

Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) sử dụng camera giám sát phát hiện, xử phạt 15 triệu đồng một trường hợp dán quảng cáo trái phép. (Ảnh Công an phường Cửa Nam)

Bên cạnh việc sử dụng camera để phát hiện, xác minh hành vi vi phạm, lực lượng chức năng tổ chức bóc gỡ quảng cáo trái phép trên các tuyến phố, ngõ, ngách, tại cột điện, cây xanh, tường nhà và công trình công cộng. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai nhằm vận động người dân, cơ sở kinh doanh chấp hành quy định, không dán hoặc treo quảng cáo sai phép.

Thời gian tới, Công an phường Cửa Nam cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm, chú trọng hành vi tái phạm.

Để hạn chế tình trạng quảng cáo trái phép tái diễn, việc bóc gỡ cần đi đôi với xác minh, xử lý người thực hiện. Đây cũng là giải pháp nhằm ngăn chặn các nội dung quảng cáo có dấu hiệu lừa đảo, cờ bạc hoặc dịch vụ trái pháp luật xuất hiện tràn lan tại nơi công cộng.

Công an phường Cửa Nam khuyến cáo, khi phát hiện các trường hợp dán, treo quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, đặc biệt là nội dung có dấu hiệu lừa đảo, quảng cáo cờ bạc hoặc dịch vụ bất hợp pháp, người dân cần chủ động lên tiếng, phản ánh. Trường hợp cần thiết, người dân có thể liên hệ Công an phường Cửa Nam để cung cấp thông tin, hình ảnh, giúp xác minh và xử lý vi phạm kịp thời.