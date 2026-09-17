Dân quân xã Liên Minh giúp dân bảo vệ sản xuất giữa mưa lũ

Ngày 17-9, Ban CHQS xã Liên Minh tổ chức lực lượng dân quân phối hợp với nhân dân thôn Địch Vỹ gia cố đồng ruộng, bảo vệ vụ mùa đang chuẩn bị cho thu hoạch. Thời điểm này, lúa đã gần đến ngày gặt, nếu nước tiếp tục dâng và ruộng bị ngập lâu, nguy cơ thiệt hại cả vụ là rất lớn.

Quân đội và dân quân xã Liên Minh có mặt từ sáng sớm 17-9 hỗ trợ người dân bảo vệ mùa màng. Ảnh: Ban CHQS xã

Ban CHQS xã huy động 45 người, có mặt từ sáng sớm, phối hợp với người dân xử lý những vị trí có nguy cơ nước tràn vào những đồng lúa, hạn chế thiệt hại.

Cùng với bảo vệ cây trồng, lực lượng dân quân hỗ trợ người dân chủ động bảo vệ đàn vật nuôi. Một trang trại lợn được di chuyển đàn lên vị trí cao hơn; hai trại lợn khác tại thôn Địch Vỹ được hỗ trợ nâng chuồng để hạn chế nguy cơ ngập khi mực nước tiếp tục tăng.

Hoạt động hỗ trợ người dân được triển khai trong bối cảnh Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài. Đêm 16 và rạng sáng 17-9, nhiều khu vực thành phố ghi nhận lượng mưa 80-160mm, một số điểm gần 200mm. Mưa lớn khiến mực nước trên nhiều sông tiếp tục dâng; thành phố phát lệnh báo động lũ trên bốn sông: Tích, Đáy, Nhuệ, Bùi.

Trong phòng, chống thiên tai, quân đội và dân quân là lực lượng nòng cốt, trực tiếp có mặt tại địa bàn, hỗ trợ người dân bảo vệ sản xuất, tài sản, chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại.

Những ngày mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Ban CHQS xã Liên Minh sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, sẵn sàng triển khai lực lượng khi cần thiết.

Một số hình ảnh quân đội và dân quân xã Liên Minh dầm mưa khẩn trương bảo vệ vụ mùa và di chuyển vật nuôi giúp người dân hạn chế thiệt hại.