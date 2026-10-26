Dân quân thường trực xã Bát Xát: Vững vàng nhiệm vụ, tích cực tăng gia sản xuất

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, trong thời điểm xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở, thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp, lực lượng luôn sẵn sàng huy động quân số, tham gia hỗ trợ sơ tán người dân, khắc phục hậu quả, bảo vệ tài sản và góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân thường trực còn tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự; tham gia vệ sinh môi trường, hỗ trợ Nhân dân khi gặp khó khăn và thực hiện nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền địa phương giao.

Chị Nông Thị Hà ở thôn Bản Vai, xã Bát Xát chia sẻ: “Vừa rồi, mưa kéo dài, đất đá sạt vào nhà, lực lượng bộ đội, dân quân địa phương đã có mặt kịp thời, giúp gia đình chuyển đồ đạc ra khỏi nơi nguy hiểm”.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ còn tận dụng quỹ đất và thời gian phù hợp, lực lượng chủ động trồng, chăm sóc các loại rau xanh, tạo thêm nguồn thực phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Hoạt động tăng gia được duy trì gắn với xây dựng nền nếp chính quy, môi trường làm việc xanh, sạch, gọn gàng. Việc tăng gia sản xuất không chỉ góp phần bổ sung thực phẩm, cải thiện chất lượng bữa ăn mà còn rèn luyện tinh thần lao động, tính chủ động, ý thức tiết kiệm và trách nhiệm tập thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Lưu Hoàng Anh - chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Bát Xát cho biết: “Ngoài nhiệm vụ Ban Chỉ huy Quân sự xã giao, chúng tôi còn hỗ trợ người dân khi gặp thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cùng nhau tăng gia để khẩu phần bữa ăn được tốt hơn”.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bát Xát tiếp tục chú trọng công tác quản lý, huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Tô Mạnh Hùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bát Xát cho biết: “Chúng tôi xác định việc duy trì, quản lý kỷ luật, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho lực lượng dân quân thường trực là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để rèn giũa, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng một đơn vị kỷ luật, kỷ cương; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần “đoàn kết, kỷ luật, cảnh giác, sẵn sàng”, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Bát Xát tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển.